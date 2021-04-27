عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة تتقدم بتعديل على قانون الملكية الفكرية لتسجيل الاختراعات

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة عبلة الألفى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنها تعد مشروع قانون لتعديل قانون الملكية الفكرية لتقديمه للأمانة العامة لمجلس النواب خلال الفترة القادمة.

 

وأشار الألفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك معوقات أمام المخترعين تعيقهم لتسجيل اختراعاتهم ، مؤكدا أن ذلك يضيع على البلد مبالغ رهيبة.

 

وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان أن تسجيل الملكية الفكرية سيساعد فى استعادة حقوق الدولة المنهوبة ، وبالتالى فلابد من التصدى لهذه المشكلة وحلها سريعا.

 

وكان قد أحال رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي ، كلمة وزير النقل للجنة النقل والمواصلات لدراستها.

 

وطالب وزير النقل ، الأجهزة والهيئات المعنية بالمعاونة في توعية النقابات العمالية لقطاعات وزارة النقل بعدم الامتثال للعناصر التي تقوم بالتحريض  بتعطيل العمل ، خاصة وأن هذه العناصر من قيادات النقابات العمالية.

 

وطالب الوزير، خلال الجلسة العامة للبرلمان بتوزيع عدد 162 عامل وفني من السكة الحديد الذين ثبت أنهم من العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة، إلى وظائف غير حساسة فى باقي وزارات الدولة ، أو التخلص منهم طبقاً للوائح والقوانين المنظمة ومعاونة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إزالة التعديات علي ممتلكات الهيئة " أراضي – منشآت  " وإزالة الأسواق العشوائية في حرم وبجوار خطوط السكك الحديدية والسيطرة على ظاهرة الباعة الجائلين معاونة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في القضاء على الظواهر السلبية والتي تؤثر على سلامة التشغيل بشكل مباشر  مثل  التسطيح أعلى القطارات والتهرب من دفع التذاكر وإلقاء الحجارة على القطارات وإنشاء المعابر غير القانونية.

 

وأكد كامل الوزير، وزير النقل ، أنه تم الكشف عن هوية عدد من العاملين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية في الهيئة العامة للسكة الحديد.

 

وجاء تعقيب الوزير، على ما أثاره النائب مصطفى بكري، بوجود عدد من العاملين المنتمين للإخوان في هيئة السكة الحديد وصل عددهم إلى 258 عاملا.

 

وأكد الوزير ، أنه بالفعل توصلنا لكشف عدد من المنتمين للجماعة داخل الهيئة ، متابعا : "كل ما نبعتهم وزارة تانية ترفض ".

 

وأشار إلى أن الحل في وجود تشريع يفصل هذه العناصر، متابعا: أي عنصر إرهابي لو قعدناه في البيت وياخد مرتبه أفضل ، لأن بوجوده أعدادهم بتزيد.

مجلس النواب البرلمان قانون الملكية الفكرية الاختراعات الامانة العامة لمجلس النواب

ترشيحاتنا

قتل وحرق.. أم تقتل طفليها التوأم بأبشع الطرق وتعيش مع جثتيهما لأيام

لقطات مؤثرة| محرقة جماعية لـ ضحايا كورونا في الهند.. فيديو

الهلال السعودي يفقد خدمات سالم الدوسري لـ 4 أسابيع

زيادة غير مبررة.. الفلاحين: هذه هى أسباب ارتفاع أسعار الليمون

يجب أن تموت مع والدك .. رسالة تهديد لنجل بيرلو حال خسارة يوفنتوس الدوري الإيطالي

هل يجوز الرجوع من الصف الأول ليقف مكاني آخر أفضل مني؟ الأزهر يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

ننشر أسماء ضحايا حادث قطار السويس

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف العنف فورا

الصحة تتأهب لأي سيناريوهات محتملة للموجة الثالثة من كورونا

التعليم العالي تكشف مصير امتحانات طلاب الجامعات.. فيديو

مسئولو السويس يتفقدون موقع حادث القطار ورفع آثار الحادث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| حكاية عشق الدراجات النارية في إسكندرية

بفستان مكشوف.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ