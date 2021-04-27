نائبة تتقدم بتعديل على قانون الملكية الفكرية لتسجيل الاختراعات

قالت النائبة عبلة الألفى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنها تعد مشروع قانون لتعديل قانون الملكية الفكرية لتقديمه للأمانة العامة لمجلس النواب خلال الفترة القادمة.

وأشار الألفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك معوقات أمام المخترعين تعيقهم لتسجيل اختراعاتهم ، مؤكدا أن ذلك يضيع على البلد مبالغ رهيبة.

وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان أن تسجيل الملكية الفكرية سيساعد فى استعادة حقوق الدولة المنهوبة ، وبالتالى فلابد من التصدى لهذه المشكلة وحلها سريعا.

وكان قد أحال رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي ، كلمة وزير النقل للجنة النقل والمواصلات لدراستها.

وطالب وزير النقل ، الأجهزة والهيئات المعنية بالمعاونة في توعية النقابات العمالية لقطاعات وزارة النقل بعدم الامتثال للعناصر التي تقوم بالتحريض بتعطيل العمل ، خاصة وأن هذه العناصر من قيادات النقابات العمالية.

وطالب الوزير، خلال الجلسة العامة للبرلمان بتوزيع عدد 162 عامل وفني من السكة الحديد الذين ثبت أنهم من العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة، إلى وظائف غير حساسة فى باقي وزارات الدولة ، أو التخلص منهم طبقاً للوائح والقوانين المنظمة ومعاونة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إزالة التعديات علي ممتلكات الهيئة " أراضي – منشآت " وإزالة الأسواق العشوائية في حرم وبجوار خطوط السكك الحديدية والسيطرة على ظاهرة الباعة الجائلين معاونة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في القضاء على الظواهر السلبية والتي تؤثر على سلامة التشغيل بشكل مباشر مثل التسطيح أعلى القطارات والتهرب من دفع التذاكر وإلقاء الحجارة على القطارات وإنشاء المعابر غير القانونية.

وأكد كامل الوزير، وزير النقل ، أنه تم الكشف عن هوية عدد من العاملين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية في الهيئة العامة للسكة الحديد.

وجاء تعقيب الوزير، على ما أثاره النائب مصطفى بكري، بوجود عدد من العاملين المنتمين للإخوان في هيئة السكة الحديد وصل عددهم إلى 258 عاملا.

وأكد الوزير ، أنه بالفعل توصلنا لكشف عدد من المنتمين للجماعة داخل الهيئة ، متابعا : "كل ما نبعتهم وزارة تانية ترفض ".

وأشار إلى أن الحل في وجود تشريع يفصل هذه العناصر، متابعا: أي عنصر إرهابي لو قعدناه في البيت وياخد مرتبه أفضل ، لأن بوجوده أعدادهم بتزيد.