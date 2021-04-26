بيوقع.. استشاري أمراض جلدية يحذر من تأثير فيروس كورونا على الشعر.. فيديو

كشف الدكتور عاصم فرج استشاري الأمراض الجلدية، أن أعراض فيروس كورونا أكثر ظهورا على الشعر من الجلد لأنه حساس لأية أمراض جلدية أو أية سخونة في الجسم.

وأضاف الدكتور عاصم فرج ، خلال لقاءه لـ برنامج "صباحك مصري" والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن درجة حرارة الجسم إذا وصلت لـ 38 درجة أو أكثر فإنه من المتوقع إنه بعد شهرين أو ثلاثة أن يبدأ الشعر في التساقط .

وحث رئيس الوزراء، المواطنين على الإسراع بالتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان لتلقي لقاح كورونا في ظل ظهور موجات جديدة من جائحة كورونا.

وأكد مدبولي تكليفات الرئيس السيسي بتوفير الكميات اللازمة من لقاح كورونا وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.

في سياق متصل طمأن الدكتور أشرف عقبة أستاذ الباطنة والمناعة المواطنين بشأن لقاح كورونا مؤكدا أنها تقي من الإصابة مثلها مثل بقية اللقاحات التي تقي من شلل الأطفال والدرن وغيرهما.