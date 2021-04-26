عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المواصلات العامة بسفاجا

استمرار التفتيش على
استمرار التفتيش على الكمامات

تواصل  الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، اليوم الإثنين، حملة مكثفة لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأسواق والمصالح الحكومية ووسائل المواصلات، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا مع تطبيق الغرامة المقررة على المخالفين.

وأكدت رئيس المدينة تكثيف الحملات الرقابية لإلزام جميع العاملين والمترددين على المحلات والأسواق والمنشآت الحكومية والخاصة وسائقي وركاب وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية مع تطبيق الغرامة المقررة في هذا الشأن.

وناشدت المغربي المواطنين بالالتزام بقرار مجلس الوزراء والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحكومية والخاصة والمحال التجارية والأسواق وجميع وسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وشددت رئيس المدينة على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها.

سفاجا فيروس كورونا رئيس مدينة سفاجا البحر الأحمر عمرو حنفى

ترشيحاتنا

مدبولي: لا نخشى أي تهديد أو كيد لوطننا ولن نتزعزع عن عقيدتنا

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المنشآت الصحية في مبادرة "حياة كريمة"

الكيلو ب 30 جنيها.. الفلاحين تكشف أسباب ارتفاع أسعار الليمون

رئيس الوزراء : مصر استطاعت الحفاظ على مقدراتها رغم الأزمات التي يمر بها العالم في مواجهة كورونا

نقيب المعلمين: إنهاء الفصل الدراسي يحافظ على الطلاب من إصابات كورونا غير المطمئنة

الدكتورة مايا مرسي تستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

الطفح الجلدي أعراضها.. الصحة: العالم دخل الموجة الثالثة لفيروس كورونا

المصل واللقاح يوضح كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا.. وأعراضه الجانبية |فيديو

دون خسائر فى الأرواح.. اندلاع حريق في مخزن خردة بقنا

اللحظات الأخيرة قبل وفاة عشماوي.. تعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وأسرته تؤكد: يوزع الخير على الغلابة ويخصص لهم مساعدات مالية شهرية

عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والسلام .. وزير النقل يشرح أسباب حوادث السكة الحديد

فرج عامر: عرضت طارق حامد على الأهلي .. والزمالك قضى على مصطفى فتحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

فاطمة يوسف تكتب: التوحد علاج أم تأهيل؟

د. علاء الشال يكتب: كم ستكلفك الابتسامة في وجوه الناس؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ