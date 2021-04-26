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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية إلى جمهورية غينيا الاستوائية

صدى البلد

قام السفير حاتم حسوبة سفير مصر لدى غينيا الاستوائية، باستقبال شحنة المساعدات الطبية والإنسانية التي أرسلتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى سلطات غينيا الاستوائية لإغاثة ضحايا التفجيرات التي شهدتها مدينة باتا الشهر الماضي.


وذكرت الخارجية اليوم الاثنين أن بيدرو اباجا ايسونو Pedro Abaga Esono مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصيدلية والمعامل والسفيرة ماركروز ايفونا انديم Maricruz Evuna Andeme مدير الإدارة العامة للمنظمات الدولية بوزارة الخارجية والمهندس سامح محمد علي القائم بأعمال العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب في غينيا الاستوائية حضروا مراسم تسليم المساعدات.


وأكد السفير المصري، بهذه المناسبة، على دعم مصر لجهود حكومة غينيا الاستوائية لإغاثة المتضررين وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها. 


من جانبهم، أعرب مسئولو حكومة غينيا الاستوائية عن خالص الشكر والتقدير لمصر وللوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على تقديم هذه المساعدات الإنسانية، وكذلك الدعم الذي تقدمه الوكالة لبلادهم منذ سنوات، والمتمثل بشكل رئيسي في المنح والدورات التدريبية المختلفة التي تساهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية المختلفة، مشيدين بدور مصر في دعم الدول الأفريقية الشقيقة.

مصر المساعدات الطبية غينيا الاستوائية ضحايا التفجيرات مدينة باتا

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