بـ شرط قوي من لايبزيج|بايرن ميونخ يتفق مع ناجلسمان على تدريب الفريق

أكد تقرير صحفي ألماني، اليوم الإثنين، أن نادي بايرن ميونخ اتفق بالفعل مع جوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج، بشأن تدريب الفريق خلفا للمدرب هانزي فليك.

وبحسب صحيفة “بيلد” طالب جوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج، ناديه بفسخ التعاقد بينهما، والذي ينتهي في 2023، ولا يتضمن العقد أي شرط جزائي بين الطرفين.

وأضافت، أن لايبزيج طلب مقابلاً ماليًا قياسيًا بلغ 30 مليون يورو (36.3 مليون دولار) للاستغناء عن مدربه.



ويبحث بايرن، حاليًا عن مدرب جديد للفريق يتولى المسؤولية خلفًا للمدرب هانزي فليك، الذي سيرحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي.



كان فليك، قاد بايرن للثلاثية "دوري وكأس ألمانيا"، ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.



