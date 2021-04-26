نقيب المعلمين: إنهاء الفصل الدراسي يحافظ على الطلاب من إصابات كورونا غير المطمئنة

قال خلف الزناتي نقيب المعلمين، إن قرارات وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن إنهاء الفصل الدراسي الحالي، مهمة جدا وكان يلزم اتخاذها، موضحا أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا والتى نعيشها حاليا أظهرت شراسة كبيرة من خلال ازدياد أعداد وحالات الإصابات.

وأضاف نقيب المعلمين خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التجمعات غير مطلوبة خلال الفترة الحالية وعلينا مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس وبالتالي تتفق النقابة مع تلك القرارات التى اتخذها وزير التعليم بشأن انتهاء الدراسة خلال الشهر الجاري.

وشدد خلف الزناتي على أن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا كان يتم تطبيقها فى الأوقات العادية، وحاليا ونحن في خضم الموجة الثالثة كان يلزم إنهاء الدراسة وتحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح نقيب المعلمين أن الوزارة تأخرت في إعلان تلك القرارات، ولا يمكن الجزم بأن هذا التأخر خطأ في سرعة رد الفعل، موضحا أن تلك القرارات تصدر بناء على التقارير الطبية التى تصل للوزارة وبناء على تلك المعلومات والتقارير اتخذ وزير التعليم الدكتور طارق شوقي قراره بإنهاء فترة الدراسة حاليا رغم ضيق الوقت ولكن مصلحة الطلاب فوق كل شيء.

وأكد طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن قرار إنهاء العام الدراسي الحالي للمراحل من رياض الأطفال وحتي الصف الثاني الثانوي ما عدا الصف الثالث الإعدادي، قرار نابع من حرص الوزارة على طمأنة الأهالي من الخوف والقلق خشية الإصابة بفيروس كورونا، وحتي يتسنى للوزارة التركيز أكثر في الإجراءات الاحترازية لامتحانات الشهادات العامة.

وأوضح شوقي، أن تلك القرارات ستوفر حركة 21 مليون طالب في المراحل التعليمية المختلفة مما سيحافظ عليهم من أرقام الإصابات غير المطمئنة والمرشحة للزيادة، مشيرا إلي أن الوزارة حاولت استكمال العام الدراسي الحالي بأعجوبة، وأنه تم استكمال جزء كبير من المناهج وتم إجراء تقييم للطلاب بشكل جيد.

أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس عن 5 قرارات مهمة كالتالي:

1- أن تكون نهاية العام الدراسي خلال شهر أبريل الجاري

2- تعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل في أيام 26، 27، 28، وفقًا للجداول المعلنة، وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية

3- استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين، حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا

4- تستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين.

5- نشر ضوابط تقييم طلاب التعليم الفني وضوابط تقييم المواد غير المضافة للمجموع وضوابط تقييم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل نهاية الأسبوع