عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

نقيب المعلمين: إنهاء الفصل الدراسي يحافظ على الطلاب من إصابات كورونا غير المطمئنة

خلف زناتي نقيب المعلمين
"خلف زناتي" نقيب المعلمين

قال خلف الزناتي نقيب المعلمين، إن قرارات وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن إنهاء الفصل الدراسي الحالي، مهمة جدا وكان يلزم اتخاذها، موضحا أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا والتى نعيشها حاليا أظهرت شراسة كبيرة من خلال ازدياد أعداد وحالات الإصابات.

وأضاف نقيب المعلمين خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التجمعات غير مطلوبة خلال الفترة الحالية وعلينا مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس وبالتالي تتفق النقابة مع تلك القرارات التى اتخذها وزير التعليم بشأن انتهاء الدراسة خلال الشهر الجاري.

وشدد خلف الزناتي على أن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا كان يتم تطبيقها فى الأوقات العادية، وحاليا ونحن في خضم الموجة الثالثة كان يلزم إنهاء الدراسة وتحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح نقيب المعلمين أن الوزارة تأخرت في إعلان تلك القرارات، ولا يمكن الجزم بأن هذا التأخر خطأ في سرعة رد الفعل، موضحا أن تلك القرارات تصدر بناء على التقارير الطبية التى تصل للوزارة وبناء على تلك المعلومات والتقارير اتخذ وزير التعليم الدكتور طارق شوقي قراره بإنهاء فترة الدراسة  حاليا رغم ضيق الوقت ولكن مصلحة الطلاب فوق كل شيء.

 

وأكد طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن قرار إنهاء العام الدراسي الحالي للمراحل من رياض الأطفال وحتي الصف الثاني الثانوي ما عدا الصف الثالث الإعدادي، قرار نابع من حرص الوزارة على طمأنة الأهالي من الخوف والقلق خشية الإصابة بفيروس كورونا، وحتي يتسنى للوزارة التركيز أكثر في الإجراءات الاحترازية لامتحانات الشهادات العامة.

وأوضح شوقي، أن تلك القرارات ستوفر حركة 21 مليون طالب في المراحل التعليمية المختلفة مما سيحافظ عليهم من أرقام الإصابات غير المطمئنة والمرشحة للزيادة، مشيرا إلي أن الوزارة حاولت استكمال العام الدراسي الحالي بأعجوبة، وأنه تم استكمال جزء كبير من المناهج وتم إجراء تقييم للطلاب بشكل جيد.

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس عن 5 قرارات مهمة كالتالي:

 

1-    أن تكون نهاية العام الدراسي خلال شهر أبريل الجاري 

2-    تعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل في أيام 26، 27، 28، وفقًا للجداول المعلنة، وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية 

3-    استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين، حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا 

4-    تستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين.

5-    نشر ضوابط تقييم طلاب التعليم الفني وضوابط تقييم المواد غير المضافة للمجموع وضوابط تقييم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل نهاية الأسبوع

طارق شوقي نقيب المعلمين خلف زناتي نهاء الفصل الدراسي كورونا

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف تفاصيل استكمال الدراسة والتقييم لطلاب المدارس الدولية

ترشيحاتنا

مدبولي: لا نخشى أي تهديد أو كيد لوطننا ولن نتزعزع عن عقيدتنا

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المنشآت الصحية في مبادرة "حياة كريمة"

الكيلو ب 30 جنيها.. الفلاحين تكشف أسباب ارتفاع أسعار الليمون

رئيس الوزراء : مصر استطاعت الحفاظ على مقدراتها رغم الأزمات التي يمر بها العالم في مواجهة كورونا

نقيب المعلمين: إنهاء الفصل الدراسي يحافظ على الطلاب من إصابات كورونا غير المطمئنة

الدكتورة مايا مرسي تستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

الطفح الجلدي أعراضها.. الصحة: العالم دخل الموجة الثالثة لفيروس كورونا

المصل واللقاح يوضح كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا.. وأعراضه الجانبية |فيديو

دون خسائر فى الأرواح.. اندلاع حريق في مخزن خردة بقنا

اللحظات الأخيرة قبل وفاة عشماوي.. تعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وأسرته تؤكد: يوزع الخير على الغلابة ويخصص لهم مساعدات مالية شهرية

عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والسلام .. وزير النقل يشرح أسباب حوادث السكة الحديد

فرج عامر: عرضت طارق حامد على الأهلي .. والزمالك قضى على مصطفى فتحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

فاطمة يوسف تكتب: التوحد علاج أم تأهيل؟

د. علاء الشال يكتب: كم ستكلفك الابتسامة في وجوه الناس؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ