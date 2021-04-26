إصابة شاب بطلق نارى فى مشاجرة بقنا

أصيب شاب بطلق ناري، خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بقرية البحرى قمولا، التابعة لمركز نقاده جنوب قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقاده، يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية البحرى قمولا، نتج عنها إصابة رمضان جمال على ٢٨ عاما، طلق نارى بالكتف.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى طوخ، لتلقى العلاج اللازم.

فيما دفع مركز شرطة نقادة بقوة أمنية لموقع المشاجرة لضبط أطرافها، وكشف ملابساتها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.