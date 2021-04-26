الدكتورة مايا مرسي تستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم الدكتور سيريل نون سفير المانيا في القاهرة، حيث هدفت الزيارة بحث سبل التعاون بين الجانبين والتعرف عن قرب علي جهود الحكومة المصرية في مجال تمكين المرأة علي كافه الاصعدة.

-مايا مرسى تستعرض جهود مصر فى مجال تمكين المرأة

من جانبها رحبت الدكتورة مايا مرسي بالدكتور سيريل نون في المجلس، مستعرضه خلال اللقاء جهود مصر في مجال تمكين المرأة المصرية والانجازات العديده التي تحققت خلال الست سنوات الماضية في هذا المجال سواء علي المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وفي مجال اصدار التشريعات والقوانين التي تنصف المرأة، مؤكده ان المرأة المصرية تتمتع بوجود اراده سياسية تدعمها وتساند وصولها الي جميع المواقع القياديه والحصول علي كافة حقوقها التي نص عليها القانون .

كما أشارت إلي الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال مواجهة مشكلة الزياده السكانية في مصر والعمل علي إيجاد حلول عمليه لها .

من جانبه أعرب الدكتور سيريل نون عن سعادته بلقاء الدكتورة مايا مرسي و بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية للارتقاء بوضع المرأة المصرية محليا واقليميا ودوليا ودعمها في كافة المجالات .

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