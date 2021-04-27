عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الحقنة الوريدية أو العضل للعلاج أوللتقوية مبطلة للصوم؟ الإفتاء توضح

استعمال الحقنة الوريدية
استعمال الحقنة الوريدية أو في العضل أثناء الصيام

هل استعمال الحقنة الوريدية أو في العضل للعلاج أو للتقوية مبطلة للصوم؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

 

وقالت دار الإفتاء المصرية في إجابتها عن السؤال: إن استعمال الحقنة الوريدية أو في العضل للعلاج أو للتقوية في نهار رمضان لا يبطل الصوم.

 

وأضافت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على فيس بوك إن الحقن لا تبطل الصوم لأن من شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذٍ طبَيعي مفتوح ظاهرًا حِسًّا، والمادة التي يحقن بها لا تصل إلى الجوف أصلا، ولا تدخل من منفذٍ طبَيعي مفتوحٍ ظاهرًا حِسًّا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسامِّ لا ينقض الصوم.

هل حقن الشعر بالميزوثيرابي يفطر في نهار رمضان؟ .. دار الإفتاء تجيب

خطيب المسجد النبوي: حقن التطعيم ولقاحات كورونا لا تفسد الصيام.. وهذه الإبرة فقط تفطر

 

حكم التطعيم بالحقن

وقالت دار الإفتاء أن التطعيم ضد الأمراض عن طريق الحقن لا يفطر.

 

وأكدت الإفتاء على لسان الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء أن أخذ حقنة مسكن أثناء الصيام لا تفطر، وكذلك كل الحقن لا تفطر باستثناء الحقنة الشرجية على قول غير المالكية.

رمضان الصيام الحقنة الحقن نهار رمضان الحقنة الشرجية الحقنة الوريدية حقنة العضل

ترشيحاتنا

الأبيض والبلدي والأحمر.. أسعار البيض اليوم الثلاثاء 27-4-2021

الهلال السعودي يسعى لتخطي أحزانه أمام أجمك الأوزبكي بدوري أبطال آسيا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 27-4-2021

المدارس تستقبل الطلاب لآداء إمتحانات أبريل بإجراءات احترازية ..صور

ريال مدريد يستدرج تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

القيمة السوقية لمايكروسوفت تقترب من 2 تريليون دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما.. علي جمعة يوضح الكفارة

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

المدارس تستقبل الطلاب لآداء إمتحانات أبريل بإجراءات احترازية ..صور

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف العنف فورا

ننشر أسماء ضحايا حادث قطار السويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجئة.. العلاج بالإبر يساعد في تخفيف الانتفاخ والغازات والإمساك وآلام المعدة

مارك يثير الضجة بنشر رسالة غريبة من موظفته.. وأسرار تكشفها المحادثة|صور

اختبأ في مكان غريب.. شاهد.. ثعبان عملاق يهاجم امرأة في السيارة| صور

شاهد| حكاية عشق الدراجات النارية في إسكندرية

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ