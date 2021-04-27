اقتصاد الإمارات| فعاليات تسويقية وترفيهية متنوعة خلال معرض رمضان خورفكان

يشهد معرض "رمضان خورفكان" إقبالا لافتا من الزوار، يتيح لهم باقة متميزة من العروض والتخفيضات الجاذبة على مجموعة واسعة وكبيرة من المنتجات يقدمها 60 عارضا.



وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية " وام"، أن المعرض الذي أطلقته غرفة تجارة وصناعة الشارقة مؤخراً في كافة مدن ومناطق الإمارة، يوفر منصة شاملة للزوار تتيح لهم شراء جميع ما يرغبون به خلال أيام الشهر الفضيل من الأزياء والهدايا والعطور ومستحضرات التجميل والمجوهرات والمواد الغذائية والأكلات الشعبية.



وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أهمية الحدث في تنشيط الحركة التجارية والسياحة الداخلية بالمنطقة الشرقية وفي إشاعة أجواء البهجة والفرح على امتداد أيام الشهر الفضيل خاصة في ظل نمو حجم ومستوى المشاركة في المعرض والحرص التام على حسن التنظيم وجودة المنتجات وتميّز العروض المطروحة والحسومات الجاذبة .



ولفت إلى أن الإقبال الواسع من الزوار دليل على أهمية هذا النوع من المعارض والطلب المتنامي عليها باعتبارها أحد أبرز وجهات التسوق الزاخرة بالفعاليات المتميزة التي ترضي أذواق الزوار من مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية توفر لهم خيارات واسعة من السلع والمنتجات والخدمات والرفاهية وتختصر عليهم الوقت والجهد في آن واحد.



وقال خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان إن المعرض يعد إحدى الفعاليات الداعمة لقطاع تجارة التجزئة حيث وفر الحدث للجهات المشاركة منصة مهمة للتسويق والترويج لمنتجاتهم وتعزيز حركة مبيعاتهم.

