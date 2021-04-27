"موازنة البرلمان" تناقش الاعتمادات الموجهة لأجور العاملين.. اليوم

تناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، الاعتمادات الموجهة لأجور العاملين؛ في ضوء القرارات التي اتخذتها الحكومة، لتحسين دخول العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية من واقع مشروعات الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021 / 2022، بحضور وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس الأعلى للأجور.



وتنظر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة".

كما تناقش لجنة الخطة والموازنة، غدا الأربعاء، مشروع موازنة قطاع الصحة والجهات التابعة لها، من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/ 2022، وذلك بحضور وزارات “المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة والسكان”.



وتناقش اللجنة غدا أيضا، مشروع موازنة قطاع التعليم (وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني) والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/ 2022، وذلك بحضور وزارات “المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التربية والتعليم والتعليم الفني”.