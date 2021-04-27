اقتصاد الإمارات|"جمارك أبوظبي" تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية

احتفلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي باليوم العالمي للملكية الفكرية - الذي يوافق 26 أبريل من كل عام - بمشاركة عدد من الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب العلامات التجارية والمسؤولين في الإدارة بهدف توحيد الجهود للتصدي لكافة محاولات تهريب البضائع المقلدة والمغشوشة.



وذكر تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية " وام" أن جهود مراقبي ومفتشي الإدارة نجحت في إنجاز 48 ضبطية لبضائع مقلدة تضمنت أكثر من 20.2 ألف قطعة مغشوشة وذلك خلال الفترة من عام 2017 حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بما يسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية لأصحاب العلامات الأصلية داخل الدولة وخارجها.



وقال فهد غريب الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بجمارك أبوظبي، إن حماية حقوق الملكية الفكرية في التجارة الدولية العابرة للحدود يعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لجمارك أبوظبي والذي يجسد جهودها الرائدة في حماية سلامة وأمن المجتمع وتيسير حركة التجارة المشروعة بما يحقق استدامة النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي.



وأضاف أن جمارك أبوظبي تنتهج سياسة مٌحكمة في التصدي لمحاولات تهريب البضائع والسلع المقلدة والقائمة على التعاون مع كافة الإدارات والهيئات الجمركية في الدولة وخارجها لتبادل الخبرات والمعلومات التي تسهم في تتبع البضائع المغشوشة والتصدي لها.. مشيدا بجهود مفتشي جمارك أبوظبي وحرصهم على حماية المجتمع من الآثار الضارة للبضائع المقلدة والحفاظ على مصالح أصحاب الأعمال من الممارسات التجارية غير المشروعة.



وأشار الشامسي إلى أن عدد الضبطيات المقلدة التي أنجزتها جمارك أبوظبي خلال العام 2017 بلغ نحو 13 ضبطية تضمنت أكثر من 2,787 قطعة مقلدة ..



فيما بلغ عدد الضبطيات خلال العام 2018 نحو 15 ضبطية تضمنت ما يزيد على 2,455 قطعة مقلدة في حين وصل عدد ضبطيات البضائع المقلدة والمغشوشة خلال العام 2019 نحو 14 ضبطية تضمنت 14,265 قطعة مقلدة .. بينما بلغ عدد الضبطيات في العام 2020 نحو 3 ضبطيات تضمنت 380 قطعة مقلدة في حين بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 3 ضبطيات تضمنت 362 قطعة مقلدة.

وقالت حميدة الجابري رئيس قسم الاتفاقيات والملكية الفكرية في جمارك أبوظبي إن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يأتي في إطار جهود جمارك أبوظبي في التصدي للبضائع المقلدة والمغشوشة والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية بما يحمي حقوق المبتكرين والمبدعين في مختلف المجالات إضافة إلى الحرص على توعية أفراد المجتمع بمخاطر وأضرار البضائع المقلدة الصحية والبيئية والاقتصادية.

وأضافت الجابري أن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أطلقت مسابقة تثقيفية على حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية 2021 وذلك في إطار التوعية الشاملة التي تتبناها جمارك أبوظبي وتستهدف جميع شرائح المجتمع.. ودعت الجمهور للتفاعل مع المسابقة التثقيفية.



وتواصل الإدارة العامة لجمارك أبوظبي جهودها في حماية الملكية الفكرية من خلال عقد ورش عمل توعوية بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص لإلقاء الضوء على الفرق بين البضائع المقلدة والمغشوشة والبضائع الأصلية وأساليب التقليد والتزييف والتهريب وكيفية التصدي لها إضافة إلى التعريف بخطورة السلع والبضائع المقلدة على صحة الإنسان وتأثيراها السلبي على الاقتصادات العالمية.

الجدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية 2021 يأتي تحت شعار "الشركات الصغيرة والمتوسطة والملكية الفكرية: نقل أفكارك إلى السوق" للاطلاع على الدور الذي تلعبه حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع.

