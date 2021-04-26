ليالى السيرة الهلالية و"تنورة" مع أوركسترا بيت العود فى ليالي رمضان

الأربعاء 16 رمضان:

يقيم مركز إبداع قبة الغورى "بشارع الأزهر" مساء الأربعاء 16 رمضان (الموافق 28 إبريل) حفل جديد من حفلات فرقة "التنورة" التراثية.

وفى بيت السحيمى (بشارع المعز)، يقدم الفنان عزت السوهاجى وفرقته آخر ليالى السيرة الهلالية.

ياتي ذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي والفني الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر رمضان الكريم مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية.

ويقدم أوركسترا بيت العود العربى أمسية موسيقية متميزة بقصر الأمير طاز (خلف قسم الخليفة) حيث يضم البرنامج مجموعة مختارة من أشهر الأعمال لآلة العود من ألحان كبار الموسيقيين العرب والمصريين .

وفى السيدة نفيسة، يستمر مركز طلعت حرب الثقافى فى تقديم ليالى مسرحية العرائس "الليلة الكبيرة"، بالتعاون مع البيت الفنى للمسرح، يعقب العرض مجموعة من الورش الفنية لأطفال المنطقة.

وللأطفال أيضاً.. تقدم الفنانة رحمة محجوب ورشة حكى جديدة بعنوان "حكايات شهرزاد" بمركز إبداع الطفل (بيت العينى) خلف الجامع الأزهر.