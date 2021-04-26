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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هتتفرجوا على حاجة مختلفة.. كريم فهمي يكشف كواليس إنتاج فيلم ديدو

صدى البلد

كشف الفنان كريم فهمي عن كواليس إنتاج فيلمه الجديد ديدو والمقرر عرضه ضمن أفلام موسم في عيد الفطر المبارك 
 

ونشر كريم فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بوستر الفيلم الجديد.

 

وعلق كريم فهمي قائلا: " ‬‏‪اسباب تخلي ديدو الاقرب لقلبي مع حبي لجميع الافلام اللي كتبتها .. لما توتا ( محمد احمد السبكي ) قالي من ثلاث سنين  تعالي نعمل فكرة عقلة الاصبع في الاول رفضت لاكتر من سبب اولهم ازاي هقدر ابعد عن كل الافلام الكتير اوي اللي اتعملت بالتيمه ديه من زمان لحد دلوقتي ( honey i shrunk the kids، ,ant man , down sizing ...) و ثانيهم ازاي احنا في مصر هنقدر نجاري الناس ديه في الجرافيكس وهو احد اهم عوامل الفيلم لحد ما جاتلي قصة جديدة للتيمه وده اللي شجعني اشتغل عليه ".

 

وأضاف: "سنة تقريبا قصة و سيناريو و حوار و كان اتفاقي مع السبكيه اني اسيب خيالي يشتغل للآخر و ان شاء الله كله هيتنفذ و كانوا فعلا عند وعدهم و اكتر و مبخلوش علي الفيلم ماديا او بالمجهود و تاني حاجة شجعتني اني نفسي اعمل فيلم للأطفال و الكبار مع بعض و يبسط كل الاعمار الفيلم ده رحلة ثلاث سنين صناعة مع صديقي و اخويا المخرج عمرو صلاح اللي تعب جدا في فيلم صعب علي اي مخرج و لكنه كان قدها و قدود و قاد المركب كما قال الكتاب”.

 

وتابع كريم فهمي، قائلا: " وطبعا كريم السبكي اللي مهما اتكلمت عليه مش هوفيه حقه في الفيلم ده ( منتج فاهم اوي بقي ) و عم احمد السبكي اللي اتحمس للخطوة الجريئة جدا ديه و صبر علينا السنين ديه كلها، شكرا كل صناع هذا العمل و شكرا شركة mercury ياسر النجار القائمين علي الجرافيكس وهي شركة مصرية، اوعدكم هتتفرجوا علي حاجه مختلفه و اتمني انه يعجبكم".

 

فيلم "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وهدى المفتى، إضافة إلى ظهور أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول عمل يجمعهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات، من تأليف كريم فهمى، وإنتاج كريم السبكى ومحمد أحمد السبكى، وإخراج عمرو صلاح.

 

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