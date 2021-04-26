عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إدراج 46 شخصاً ضمن قوائم الإرهاب

شعار الاخوان
شعار الاخوان

نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة – الدائرة 28 جنوب القاهرة، بإدراج 46 شخصا ضمن قوائم الإرهاب في عدد من القضايا والطلبات لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

إدراج محمود عزت وآخرين من قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب

وجاءت أسماء المدرجين الخمسة كالتالي : محمد عبد العظيم محمد البشلاوي وعاطف عبد الجليل علي السمري والسيد محمود عزت إبراهيم وأحمد محمود أحمد شوشة ورضا فهمي عبده خليل.

كما جاء نص قرار الجريدة :

--قرار إدراج رقم 7 لسنة 2021 إدراج أحكام إرهابيين في قضية أحداث مكتب الإرشاد، وتضمن 11 شخصاَ في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم

اخبار عاجلة اخبار الحوادث محكمة جنايات القاهرة قوائم الإرهاب

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا الهندية

أكلات لفطار رمضان.. بامية بالموزة الضاني وطماطم محشية كسكسي وملوخية باللحمة.. والحلو بسبوسة بالمكسرات

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا ومواعيد العمل.. تفاصيل

وزيرة التخطيط: خفض معدلات الفقر إلى 28.5% في العام المالي القادم 2021/2022

700 مليون حصلوا عليه.. طبيب يوجه نصيحة مهمة للمصريين حول لقاح كورونا

البرلمان يستدعي وزيرة الصحة لإلقاء بيانها بشأن فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

انقلاب سيارة مواد بترولية تحمل ٣٥ طن خام علي طريق جمصة

الطفح الجلدي أعراضها.. الصحة: العالم دخل الموجة الثالثة لفيروس كورونا

اللحظات الأخيرة قبل وفاة عشماوي.. تعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وأسرته تؤكد: يوزع الخير على الغلابة ويخصص لهم مساعدات مالية شهرية

الجثث تملأ الشوارع .. قصة تسوماني كورونا التي تضرب الهند

المصل واللقاح يوضح كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا.. وأعراضه الجانبية |فيديو

رهان على الموت .. وزير النقل يعرض لقطات كارثية في البرلمان : شباب ناموا تحت القطار وأطفال تسببوا في انقلابه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

فاطمة يوسف تكتب: التوحد علاج أم تأهيل؟

د. علاء الشال يكتب: كم ستكلفك الابتسامة في وجوه الناس؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ