بالأسماء.. إدراج 46 شخصاً ضمن قوائم الإرهاب
نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة – الدائرة 28 جنوب القاهرة، بإدراج 46 شخصا ضمن قوائم الإرهاب في عدد من القضايا والطلبات لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
وجاءت أسماء المدرجين الخمسة كالتالي : محمد عبد العظيم محمد البشلاوي وعاطف عبد الجليل علي السمري والسيد محمود عزت إبراهيم وأحمد محمود أحمد شوشة ورضا فهمي عبده خليل.
كما جاء نص قرار الجريدة :
--قرار إدراج رقم 7 لسنة 2021 إدراج أحكام إرهابيين في قضية أحداث مكتب الإرشاد، وتضمن 11 شخصاَ في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم