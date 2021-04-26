بالأسماء.. إدراج 46 شخصاً ضمن قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة – الدائرة 28 جنوب القاهرة، بإدراج 46 شخصا ضمن قوائم الإرهاب في عدد من القضايا والطلبات لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

وجاءت أسماء المدرجين الخمسة كالتالي : محمد عبد العظيم محمد البشلاوي وعاطف عبد الجليل علي السمري والسيد محمود عزت إبراهيم وأحمد محمود أحمد شوشة ورضا فهمي عبده خليل.

كما جاء نص قرار الجريدة :

--قرار إدراج رقم 7 لسنة 2021 إدراج أحكام إرهابيين في قضية أحداث مكتب الإرشاد، وتضمن 11 شخصاَ في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم