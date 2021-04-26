شاهد .. الجيزة تستعد لتسكين أهالي عزبة حرب الأسبوع المقبل

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيـزة، بالاستعداد لتسكين أهالي عزبة حرب المرحلة الثانية بعمارات جديدة بمنطقة منشأة البكاري بحي الهرم .

وذلك في إطار توجهات الدولة لمواجهة المناطق العشوائية، وخلق بيئة معيشية أفضل للمواطنين، وتحت إشراف هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة.

فقد أولت محافظة الجيزة اهتماماً كبيراً للمناطق العشوائية والغير آمنة، والتي تعد منطقة عزبة حرب أحد هذه المناطق، حيث تم إنشاء 4 عمارات بواقع 180 وحدة سكنية بتبرع كامل من سمو حاكم إمارة الشارقة – دولة الإمارات العربية الشقيقة، وذلك لتكون سكن بديل لأهالي منطقة عزبة حرب.

وقامت المحافظة بعمل حصر ودراسة للأهالي القاطنين بالعزبة ، وتم إجراء قرعة بين الأهالي مع مراعاة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة في الأدوار الأرضية.

وجاري العمل للانتهاء من أعمال المرافق الحيوية من كهرباء ومياه شرب للعمارات استعداداً لافتتاح المشروع رسمياً وتسكين الأهالي الأسبوع القادم.

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