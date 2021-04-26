محافظ البحيرة يتفقد حملة إفطار صائم باستاد دمنهور الرياضي

حملة إفطار صائم

أجري اللواء هشام امنة محافظ البحيرة، جولة تفقدية لأعمال قوافل حملة "إفطار صائم " وأعمال تعبئة كراتين الحملة باستاد دمنهور الرياضى التي اطلقتها مؤسسة مصر الخير لتوفير المواد الغذائية تمهيدا لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية بقري ونجوع المحافظة خلال شهر رمضان.

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وأشاد المحافظ، بالدور الكبير الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير ومشاركة جهود الدولة فى دعم جميع ابنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم وخاصة دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة الموسمية ومحدودي الدخل والاسر الفقيرة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.



كما أشاد اللواء المحافظ، بأعمال تعبئة الكراتين التى تقوم بتوزيعها عدد من الجمعيات الخيرية بواقع عدد 2 جمعية من كل مركز وتحت اشراف التضامن الاجتماعى حيث تم توزيع 7000 كرتونة كمرحلة أولي و 5000 كرتونة تم تعبئتها ليصبح الاجمالي 12000 كرتونة مواد غذائية.

وأشار الدكتور أيمن ابوغالي مدير المكتب التنفيذي لمؤسسة مصر الخير بالاسكندرية و البحيرة و مطروح انه منذ بداية شهر رمضان تم توزيع 650 سند عيله على 650 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية و سند العيلة عبارة عن 70 كجم مواد غذائية ( 5 كرتونة وزن 11كجم، 8 علبه لحم، 2 لتر عصير، 10 كجم بطاطس، 1 كجم تفاح، 200جنية نقدي )، ليصبح إجمالي سند العيله ( 3250 كرتونة - 3250 كجم تفاح - 6500 لتر عصير - 6.5 طن بطاطس - 5200 علبة لحم - 130 الف جنية نقدي)، .



كما يتم توزيع 600 وجبة إفطار صائم يوميا ليصبح إجمالي الوجبات طوال شهر رمضان المبارك 15000 وجبة.

و أشاد المحافظ، بدور مؤسسة مصر الخير الحيوى فى خدمة شرائح غير القادرين فى المجالات المختلفة من خلال المساعدات المادية والعينية والمشروعات التنموية التي تنفذها المؤسسة بقرى ومراكز المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة :- المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام، المحاسب عادل عبد الكريم رئيس مدينة دمنهور، الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.