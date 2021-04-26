أخبار التكنولوجيا.. واتساب يتيح قريبا إخفاء الرسائل بعد 24 ساعة.. و طريقة حذف الصور من على محرك جوجل

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

بهذه الخطوات.. احذف صورك من على محرك البحث جوجل



يعانى عدد كبير من المستخدمين من التعامل مع مشكلة وجود صور لهم على محرك البحث جوجل كروم، حيث تشكل أحيانا وجود صورة أو أكثر على متصفح البحث مشكلة كبيرة تؤثر على الأشخاص فى العمل أو تؤثر عليهم اجتماعيا؛ الأمر الذى يدفعهم إلى محاولة حذف الصورة نهائيا لكى لا تظهر فى محركات البحث.

شاومى تستعد لإصدار أول هاتف بدقة كاميرا 200 ميجا بيكسل

تستعد شركة شاومى الصينية بإصدار هاتف ذكى قريبا مزود بمستشعر كاميرا بدقة 200 ميجا بيكسل، حيث سيكون أول هاتف ذكى يحتوى على كاميرا بهذه الدقة فى تاريخ الهواتف الذكية، نظرا لأن أكبر مستشعر موجود فى كاميرات الهواتف حتى الآن بدقة 108 ميجا بيكسل.

ميزة خارقة.. واتسآب يتيح قريبا إخفاء الرسائل بعد 24 ساعة فقط



كشفت تسريبات أن تطبيق الدردشة الأشهر WhatsApp واتساب، يعمل على ميزة قد تكون الأهم من كل ميزات العام الحالى 2021 ، وهى ميزة اختفاء رسائل الدردشة بعد 24 ساعة فقط من إجراء الدردشة.

أول تابلت قابل للطى.. سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy Z Fold Tab



كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعمل على إطلاق جهاز تابلت قابل للطي، بحيث يكون أول تابلت قابل للطى فى تاريخها، وأيضا الأول من نوعه فى الأسواق، حيث سيحمل الجهاز اسم Galaxy Z Fold Tab .

معلومات جديدة تكشف خطورة ثغرة AirDrop على جميع مستخدمى آيفون



كشفت تقارير جديدة عدد من المعلومات التى توضح كيفية تهديد الثغرة التى تم اكتشافها فى خدمة AirDrop لمستخدمى أجهزة آبل، ومستخدمى هواتف آيفون حول العالم، حيث تهدد الثغرة حتى الآن حوالى 1.5 مليار مستخدم.