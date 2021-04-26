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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 4 مليارات درهم مكاسب أسواق المال في جلسة منتصف الأسبوع

اقتصاد الامارات
اقتصاد الامارات

 ارتفعت وتيرة التحسن في أداء أسواق المال الإماراتية وذلك بعد نجاحها في جلسة بداية الأسبوع بالمحافظة على تماسكها، وتجاوزت مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة خلال جلسة اليوم 4 مليارات درهم.


وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية “ وام” إن التحسن الذي شهدته الأسواق المالية  جاء بالتزامن أيضا مع زيادة حجم السيولة المتدفقة إلى قاعات التداول، فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة نحو 1.33 مليار درهم في ختام التعاملات.

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وتفصيلا على مستوى حركة المؤشرات، ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.73% بالغا مستوى 2646 نقطة في حين أقفل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 6146 نقطة بزيادة نسبتها 0.48% مقارنة مع اليوم السابق .


وقاد سهم بنك أبوظبي الأول المرتفع إلى 14.60 درهم النشاط في سوق العاصمة ،حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة على سهم البنك نحو 270 مليون درهم وذلك بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتعاملات .


كما ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 6.34 درهم واتصالات الى 21.72 درهم وصعد سهم دانة غاز الى 81 فلسا تقريبا .


وفي سوق دبي المالي شملت قائمة الأسهم الرابحة سهم اعمار المرتفع الى 3.87 درهم و إعمار للتطوير 2.75 درهم بالإضافة الى سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى 12.35 درهم وبنك دبي الإسلامي 4.56 درهم.


يشار إلى أن جلسة اليوم شهدت تداول 233 مليون سهم نفذت من خلال 4243 صفقة.

أسواق المال الإماراتية مكاسب القيمة السوقية مال واعمال اقتصاد الامارات

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