غلق وإيقاف تشغيل 8 مطاعم بالدقهلية لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية

شنت مديرية الصحة بالدقهلية برئاسة الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، حملة للمرور علي المنشآت الغذائية في المنصورة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية منعا لانتشار فيروس كورونا.



جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف المرور علي كل المنشآت الغذائية المطاعم والكافيهات للتأكد من مطابقتها للإشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الإحترازية حرصا على صحة المواطنين وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .

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وأسفرت الحملة عن المرور علي 8 منشآت غذائية مطاعم وقررت إيقاف التشغيل لمطعمين لوجود خطر داهم واتخاذ الاجراءات القانونية للغلق الإداري ل 6 مطاعم بدون ترخيص وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية وترك مسافة التباعد بين الطاولات .



كما تم تحرير 9 محاضر جنحة صحية لعدم حمل شهادة صحية وإعدام 8 لترات عصائر متنوعة و 10 كيلو مكرونة مطهيه و40 لتر زيت مغلي و30 كيلو خضار طازج .



فيما اكد وكيل وزارة الصحة أن هناك توجيهات بتكثيف المرور علي المنشآت الغذائية المطاعم والمحلات والكافيهات بصفة مستمرة والتأكد من وجود التراخيص اللازمة وتطبيق الإجراءات الإحترازية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .