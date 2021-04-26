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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الفيوم تعلن أسماء الفائزين بمسابقة المزمار الذهبي في القرآن الكريم

صدى البلد

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الفيوم ، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مسابقة المزمار الذهبي في القرآن الكريم ، بحضور د. أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ود. إبراهيم إلياس وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، ود. وائل طوبار مسئول التواصل الطلابي بالجامعة، وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة وهم د. سيد الحداد المدرس بكلية دار العلوم، وعمر جمعة المعيد بذات الكلية، وعدد من الطلاب المشاركين في المسابقة، وذلك اليوم الإثنين ٢٦ أبريل ٢٠٢١ بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

وصرح د. خالد عطالله، أن المسابقة هذا العام تشهد حضورًا مكثفا من الطلاب، حيث شارك ما يقرب من ٨٠ طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة، وأوضح أن تلاوة القرآن الكريم هبة ومنحة ربانية، تحتاج في الوقت ذاته لتدريب وتطوير.

 

 

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وأكد عطا الله ، أن إدارة الجامعة تحرص كل الحرص على تنظيم هذه المسابقة، نظرا لأهميتها الروحية والوجدانية في نفوس الطلاب.

 

وأعلنت لجنة تحكيم المسابقة النتيجة، حيث تم تكريم خمسة مراكز، بالإضافة لأربعة مراكز تميز، وتم منحهم مبلغا ماليًّا، وشهادة تقدير. 


وفاز الطالبان إسلام يونس بكلية الحقوق، والطالب محمود خليفة بكلية دار العلوم بالمركز الأول مناصفة بينهما.

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جامعة الفيوم مسابقة المزمار الذهبى الدكتور جابر شديد الدكتور خالد عطا 80 طالب وطالبة

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