الدولار يواصل الاستقرار أمام الجنيه بالبنوك علي مدار أسبوع.. أعرف الأسعار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارا منذ الأسبوع الماضي وحتي نهاية تعاملات اليوم الاثنين، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

واعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعرالدولار أمام الجنيه إلي 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وسجل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع في بنكي الأهلي المصري، مصر” التابعين للحكومة.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع في بنكي الأهلي اليوناني، العقاري المصري العربي.

وسجل متوسط سعر الدولار فى معظم البنوك 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع في بنوك" المصرف المتحد، العربي، أبوظبي الأول، الاستثمار العربي، التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الأهلي QNB ،HSBC التجاري وفا، قناة السويس، المشرق، الإمارات دبي الوطني، البركة الإسلامي الأهلي المتحد، ABC، بلوم، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدوليAIB، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات، العربي الأفريقي الدولي، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الإسكندرية، التعمير والإسكان، عودة، الكويت الوطني، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 15.67 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في بنك سايب.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وبلغ أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.