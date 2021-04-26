تفحم 13 سيارة و10 تكاتك.. نائب محافظ القاهرة تكشف تفاصيل حريق دار السلام..صور
توجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبد المنعم لموقع نشوب حريق بإحدى ساحات انتظار السيارات بشارع 9 بنطاق حى دار السلام للوقوف على ما ترتب عليه الحادث والتعامل الفورى معه ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبل الحى .
وقد تم على الفور إخطار الجهات المعنية واجهزة الحماية المدنية للتعامل الفورى لاخماد الحريق.
تبين من المعاينة احتواء موقع الحريق على سيارة محملة بأسطوانات الغاز و تم التواصل مع المدير العام للإدارة العامة للحماية المدنيّة و تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لإخماد الحريق.
أسفر الحريق عن احتراق 13 مركبة مملوكة للأهالى وعشر مركبات «توكتوك» وغرفة خشبية خاصة بالساحة وقد تم التحفظ على 81 اسطوانة غاز .
ومن خلال متابعتها اضافت ان حى دار السلام أكد أن موقع الحريق عبارة عن ساحة انتظار مؤجرة من مشروع الساحات بمحافظة القاهرة وتباشر حاليا النيابة تحقيقاتها فى الواقعة.