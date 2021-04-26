علي جمعة: عمرو بن العاص قال إن حكم مصر يعادل الخلافة.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن عمرو بن العاص، كان رجل دولة مهتم ببناء الإنسان وإقامة البنيان في مصر، فكان أول ما فعله في الشرقية بناء مسجد، ثم بنى عاصمة جديدة للبلاد وهي الفسطاط، وقال مقولته الشهيرة "حكم مصر يعادل الخلافة".

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن عمرو بن العاص، اهتم بقضايا التعليم، لكن العدالة كانت تشغل مساحة كبيرة من ذهنه، فجمع حوله مجموعة من الصحابة منهم عقبة بن عامر، المدفون في مصر.

وكشف علي جمعة، المكان الدقيق لدفن عمرو بن العاص، أنه دفن في مدخل مدفن عقبة بن عامر، ناحية اليمين في ساحة مدافن العقبية "أولاد عقبة بن عامر".

وأشار إلى أن عمرو بن العاص كان يريد بناء دولة كبيرة في مصر ويحقق فيها نهضة كبرى، فكان سببا في هداية المصريين، وأحسن بالعدل بينهم.