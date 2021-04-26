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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرشيد: زيارة بن زايد للقاهرة حملت رسائل خطيرة وأخرست المشككين.. تفاصيل

صدى البلد

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن المنطقة العربية تمر بتحديات جسيمة تتطلب تنسيقا على أعلى مستوى في كافة القضايا والملفات، مشيرة إلى الأهمية الكبيرة التي حظيت بها الزيارة التي قام بها ولي عهد أبو ظبي للقاهرة أمس الأول والتي جاءت في توقيت مهم للغاية .
وأكدت "الرشيد"، في رسالة بثتها عبر صدى البلد، أن الزيارة عكست دلالات سياسية واستراتيجية مؤكدة على جوهر العلاقات المصرية الإماراتية الراسخة ودورها كضمانة لأمن واستقرار المنطقة. 

واشارت إلى أن قيادة البلدين تتمتعان بنشاط كبير على المستوي الإقليمي والدولي فضلاً عن دورهما البارز في دعم القضايا العربية من خلال توافق الرؤى في معظم الملفات السياسية .


واوضحت أن الزيارة استغرقت ساعات قليلة إلا أنها بعثت رسائلا مهمة وأخرست ألسنة المشككين ونسفت كل الإدعاءات التي تبثها قنوات الإخوان، مؤكدة أن علاقات البلدين راسخة لن تهتز أبداً فقد أسسها الراحل المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه.

وثمنت "الرشيد"، حرص الرئيس السيسي على أمن الخليج وتأكيده على هذا الأمر في كل مناسبة ما يعكس خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، كأحد ثوابت السياسة المصرية الراسخة.

 

 

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