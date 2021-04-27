"البحث العلمي" تدعو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية للمشاركة في استبيان عن البحوث البينية.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية الشباب المصرية للعلوم تحت رعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، عن دعوة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وأعضاء هيئات البحوث بمراكز البحوث للمشاركة فى الاستبيان التالى عن "البحوث البينية Interdisciplinary research فى الجامعات والمراكز البحثية المصرية".

وأوضحت الأكاديمية أن الاستبيان يهدف إلى الوقوف على رؤية الباحثين المصريين للبحوث البينية ومعرفة الصعوبات التي تواجههم لدعم مسارات الاستراتيجية القومية.

وأشارت إلى أن مجموعة من أعضاء الأكاديمية تقوم بتنظيم مجموعة من الفعاليات لدعم وتعزيز البحوث البينية وتطوير فكر الباحث المصري لمواكبة التطورات العلمية العالمية بناء على مشاركتكم فى هذا الاستبيان .

وتابعت: "نطمح لمشاركة واسعة من منسوبى الجامعات ومراكز البحوث المصرية، مشاركتكم محل تقديرنا".

للمشاركة رجاء الضغط على هذا الرابط .

وأعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون بين اكاديمية البحث العلمى والهيئات العلمية الدولية من أجل النهوض بالعلم والعلماء ومن خلال التعاون مع المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ، عن برنامج Collaborative Research Programme )CRP) الذى يهدف إلى تحقيق التواصل بين العلماء من الدول الأعضاء والمركز، وكذلك تمويل مشروعات بحثية تتناول موضوعات حيوية على المستويين المحلى والاقليمى فى مجالات علمية متعددة.

للمشاركة يرجى التسجيل يتم على الموقع التالي

وأوضحت أنه ستقوم الأكاديمية بصفتها نقطة اتصال للمركز بجمهورية مصر العربية بتشكيل لجنة علمية متخصصة لاختيار ثلاثة باحثين فقط للمشاركة فى Standard Research Grantعلى ان يكون المرشح شاغلا لمنصب فى احدى الجامعات أو فى أحد المراكز البحثية المصرية.