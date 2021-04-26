توفير 4 أجهزة تنفس صناعي حديثة لعلاج مرضى فيروس كورونا في البحيرة

فيروس كورونا

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الدور الكبير الذى تقوم به وزارة الصحة والسكان وكذا المشاركة المجتمعية للمؤسسات والشركات وأهل الخير للمشاركة فى تحسين الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين من خلال توفير الأجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات وتلبية احتياجات المواطنين والمشاركة فى الجهود والإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا .





أوضح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، أن تم توفير 4 أجهزة تنفس صناعى غير اختراقية (HFNC )، مشيراً إلى أنها أثبتت كفاءتها وتميزها فى علاج مرض كورونا التى تم توريدها خلال الأيام الماضية بواقع جهزين من وزارة الصحة و2 جهاز آخر من الجهود والمشاركات المجتمعية لتضاف إلى المنظومة الصحية على أرض البحيرة.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تم تسليم تلك الأجهزة إلى مستشفى صدر دمنهور ومستشفى دمنهور التعليمى ومستشفى كفر الدوار العام ومستشفى حميات دمنهور بواقع جهاز لكل منها.