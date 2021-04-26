عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس التنفيذى لتنشيط السياحة يناقش خطط ترويج الحركة من السوق الروسي

صدى البلد

اجتمع المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بعدد من الشركات السياحية العاملة في الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر ومنها السوق الروسي وذلك بحضور الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة الشركات السياحية.

 

وناقش الاجتماع تنسيق الجهود ووضع خطة تنفيذية مشتركة بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والقطاع السياحي الخاص المصري وذلك لرفع معدلات الحركة السياحية المتوقعة من كافة الأسواق ومنها السوق الروسي للمقاصد السياحية المصرية المختلفة.

 

واستهل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الاجتماع بالتأكيد على حرص الدولة المصرية على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية بكل دقة وصرامة لضمان سلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

 

كما ناقش الاجتماع إمكانية تنظيم رحلات تعريفية famtrips للصحفيين والإعلاميين والمدونين والمؤثرين من روسيا وجميع دول العالم وذلك لزيارة المقاصد السياحية المصرية المختلفة والإطلاع على جميع الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في المطارات والمنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية.

 

وناقش إمكانية تنظيم ورش عمل وقوافل سياحية مهنية وفنية وثقافية في المدن الرئيسية بالأسواق المصدرة للسياحة ومنها السوق الروسي.

وخلال الاجتماع تم أيضا مناقشة إطلاق حملة دعائية على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الشركات السياحية

ترشيحاتنا

الملك سلمان يدعو أمير قطر لزيارة السعودية.. تفاصيل

رد فعل محمد هاني بعد رؤية رامز جلال.. فيديو

بوسي شلبي: هذه الفنانة هى نمبر وان في الوطن العربي.. فيديو

باكية.. صابرة تروي تفاصيل حياتها الصعبة.. وحياة كريمة يوفر مصدر رزق لها

يوميا.. توزيع 38 ألف لتر ماء زمزم ساعة الإفطار بـ المسجد الحرام

التعليم العالي: لا قرارات تخص تأجيل الدراسة والامتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن الوضع الوبائي في الهند

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

أستاذ أوبئة يكشف تفاصيل موعد انكسار الموجة الثالثة من كورونا فى مصر

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

لدفاعه عن الوزيرة.. طرد مندوب وزارة الصحة من لجنة بمجلس النواب

بلع لسانه.. تفاصيل مصرع طالب صيدلة خلال مباراة كرة قدم في الزقازيق

بيان عاجل من السودان بشأن ملف سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

فاطمة يوسف تكتب: التوحد علاج أم تأهيل؟

د. علاء الشال يكتب: كم ستكلفك الابتسامة في وجوه الناس؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ