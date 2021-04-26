بعد أزمتها مع ريهام سعيد.. أجمل إطلالات ريم البارودي.. شاهد
تصدرت الفنانة ريم البارودي، مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد إيام من ظهورها في برنامج الإعلامية بسمة وهبة.
وتتميز الفنانة ريم البارودي، بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب الموضة خلال مشاركتها صورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .
وتعتمد الفنانة ريم البارودي على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما يتناسب مع مع لون بشرتها .
وننشر مجموعة من الصور لـ الفنانة ريم البارودي
وكشفت الفنانة ريم البارودي، تفاصيل خلافاتها في برنامج العرافة وقالت "في مشاكل بيني وبين ريهام سعيد، ومرفوع عليا قضية منها".
وتلعب ريم البارودي، شخصية “كاريمان” في مسلسل "كله بالحب بطولة الفنانة زينة، والذي يعرض حاليا ضمن السباق الرمضاني 2021.