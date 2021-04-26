بـ 3 آلاف مشجع| عودة الجماهير لـ الدوري النمساوي

أعلنت رابطة الدوري النمساوي لكرة القدم، اليوم، عودة بعض الجماهير للملاعب، في ختام الموسم الحالي من المسابقة، وذلك مع اقتراب البلاد من الرجوع إلى الحياة الطبيعية، عقب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وسوف يسمح بحضور 3 آلاف مشجع، بحد أقصى، في كل مباراة بالمرحلة الأخيرة من الدوري الممتاز، يومي 21 و22 من مايو المقبل، ومباريات الدرجة الثانية يوم 23 من الشهر ذاته، وكذلك المباريات الفاصلة المحتملة.

ومن المرجح أن تشمل التدابير الصحية، ارتداء الكمامات والمقاعد الثابتة والتسجيل، وكذلك شرط تقديم دليل على التطعيم، ونتيجة فحص كورونا سلبية، أو إصابة سابقة بكورونا.

وشهدت المراحل الست الأولى من الموسم الحالي للدوري النمساوي، وحتى نهاية تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، حضور 10000 مشجع، قبل أن يتم تخفيضهم إلى 3000 ثم إلى 1500.

ولم يتم السماح بحضور أي مشجعين، ابتداء من أوائل تشرين ثان/نوفمبر.

وقال كريستيان إيبنباور، رئيس رابطة الدوري الألماني: "العام الماضي أظهر أن كرة القدم بدون جماهير لا تكتمل، وهذا هو سبب سعادتنا بعودة الحياة إلى المدرجات مجددا، حيث يمكننا أخيرا استقبال الجماهير في بيتهم الثاني مجددا".

ومن المتوقع أن يتم تخفيف قيود كورونا في النمسا، والمتعلقة بالفعاليات الثقافية والرياضية والسياحية، ابتداء من 19 من مايو المقبل، وذلك بشرط وجود عينة سلبية للمشاركين، قبل إقامة أي حدث.

