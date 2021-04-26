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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من السودان بشأن ملف سد النهضة

بيان عاجل من السودان
بيان عاجل من السودان بشأن ملف سد النهضة

أصدرت وزارة الخارجية في السودان بيانا بشأن تطورات ملف سد النهضة، موضحة أن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي ستقوم بجولة خارجية لتوضيح موقف ورؤية الخرطوم حول حل الخلاف القائم بشأن سد النهضة.

وقال بيان صادر عن الخارجية السودانية: "تثمن حكومة السودان الدور الهام والطليعي الذي ظل يضطلع به الاتحاد الإفريقي في إرساء دعائم الاستقرار والسلم والأمن بالقارة الافريقية، تطبيقاً لشعار حلول افريقية للمشاكل الافريقية، وتؤكد ثقتها في الاتحاد الافريقي وقيادته لجهود الوساطة للوصول إلى حلول سريعة وناجحة لمسألة سد النهضة تخاطب انشغالات الدول الاطراف وتلبي طموحاتها من قيام السد خاصة في عمليتي الملء والتشغيل".

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وأضاف البيان: "تؤكد حكومة السودان على الدور الفاعل للاتحاد الافريقي، فهي تستند في ذلك على إرث العلاقة الوطيدة بين السودان والاتحاد الافريقي، خاصة بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، فقد كان للاتحاد الافريقي الريادة في قيادة مفاوضات ناجحة افضت للوثيقة الدستورية التي تعتبر الآن المرجع الاساسي للحكم بالبلاد، كما وظل الاتحاد الافريقي بأجهزته المختلفة يلعب دوراً هاماً واساسياً في دعم جهود الحكومة الانتقالية لقيادة عملية انتقال ديمقراطي سلس والعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي في حشد الموارد لمواجهة التحديات التي تكتنف مسيرة الانتقال بالسودان".

وتابع: "في هذا الإطار ستقود مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، وفد السودان في جولة خارجية تضم جمهورية الكونغو الديمقراطية، وستلتقى بكنشاسا بالرئيس فيليكس تشيكيدي، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي، تأكيداً لموقف السودان الداعم لرئاسة الكونغو لجهود الوساطة للتوصل إلى حل عادل ومرضي لكل الأطراف، متضمناً وجود اتفاق قانوني وملزم بشأن عمليات الملء والتشغيل لسد النهضة وفقاً الأسس والقواعد المنصوص عليها في القانون الدولي".

كما تشمل الجولة ايضاً كلا من كينيا ورواندا واوغندا حيث ستلتقى وزيرة الخارجية برؤساء هذه الدول لتوضيح موقف ورؤية السودان حول حل الخلاف القائم بشأن سد النهضة.

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