رامز عقله طار .. رعب محمد هاني داخل لعبة الكبسولة .. شاهد

وقع محمد هاني لاعب النادي الأهلي، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار" المذاع على قناة “ إم بي سي مصر”.



وشارك محمد هاني، في كل الألعاب التي أعدها رامز جلال له خلال فقرات البرنامج .

وشعر محمد هاني بحالة من التوتر والرعب داخل كبسولة رامز جلال بعدما علم أنها على ارتفاع كبير من الأرض ، ورفض محمد هاني القفز من ارتفاع كبير في المياه.

ونفذ رامز جلال مقالبه في عدد كبير من الفنانين ونجوم الرياضة ومنهم مغني المهرجانات حمو بيكا والراقصة الاستعراضية لوردينا.



ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.