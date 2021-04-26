التعليم العالي: لا قرارات تخص تأجيل الدراسة والامتحانات

قال الدكتور عادل عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات تستكمل العملية التعليمية بنجاح ولا يوجد قرارات تخص تأجيل الدراسة والامتحانات، حيث أن هناك لجنة إدارة الأزمات بوزارة التعليم العالي والتي لديها نظام متابعة وتقييم للوضع في الجامعات على مستوى نسب الحضور بين الطلاب .

وأكد "عبد الغفار" أن المجلس شدد في إجتماعه أمس على الإلتزام بالاجراءات لجميع منتسبي المجتمع الاكاديمي ، مضيفا لدينا طلاب كليات عملية كالطب البشري والاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي ومن المهم أن يحصلوا على ما يطمئنا على مستواهم التعليمي.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي مستمرة في تكثيف التعليم الإلكتروني وخاصة في الكليات النظرية حيث اتسطاع التعليم الإلكتروني إتمام سير العملية التعليمية على أكمل وجه.

وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، ظهر أمس الاول السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة عين شمس.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار الجامعات بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات والمعاهد، بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل، وتقليل الزمن المُخصص للمحاضرات والدروس العملية، ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.