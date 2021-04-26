أردوغان: قرار بايدن بشأن إبادة الأرمن بلا أساس قانوني أو تاريخي

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عن اعتقاده بأن قرار نظيره الأمريكي جو بايدن، الاعتراف بوقوع إبادة جماعية بحق الأرمن خلال العهد العثماني، جاء بضغط من جماعات مناهضة لتركيا.

وقال أردوغان في خطاب عقب اجتماع للحكومة "بايدن استخدم عبارات مجحفة وليس لها أي أساس قانوني وتاريخي حول أحداث 1915".

وأضاف الرئيس التركي أن وصف بايدن أحداث 1915 بالإبادة الجماعية "أحزننا وأحزن شعبنا، وأعتقد أنه اتخذ قراره بضغط من المجموعات المناهضة لتركيا".

وتابع "لم نتلق لغاية الآن ردا على اقتراحنا بإنشاء لجنة مشتركة للتاريخ بشأن المزاعم الأرمنية"، مشيرا إلى ثقته بفتح أبواب مرحلة جديدة خلال القاء مع بايدن في يونيو المقبل.

وأكمل أردوغان "العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية تدنت بعد بيان بايدن بشأن الاعتراف بوقوع إبادة جماعية بحق الأرمن خلال عهد الدولة العثمانية، لكن أثق بأننا سنفتح أبواب مرحلة جديدة خلال لقاءنا مع بايدن في يونيو المقبل، ونحن نرغب بالعمل مع أمريكا".

وأعلن البيت الأبيض، السبت الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن "اعترف بصورة رسمية بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية في ظل الإمبراطورية العثمانية".