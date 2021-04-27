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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس.. التعليم العالي: لا قرارات تخص تأجيل الدراسة والامتحانات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر، خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :

 

تعيين د.السيد إسماعيل مشرفاً على المعهد البحثى الجديد لتطوير الدواء بجامعة أسيوط

 

وزير التعليم العالى يفتتح برامج الاحتضان وتسريع الأعمال لمشروع تنمية وتطوير

 

وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس

 

بث مباشر لـ طلاب الصف الثاني الثانوي على منصة حصص مصر.. غدا

 

مجلس جامعة جنوب الوادى يدشن تطبيق نظام "إجتماع"

 

بـ4800 مستفيد| وزير التعليم العالى يفتتح برامج تسريع أعمال مشروع تنمية وتطوير

 

جامعة دمياط تطلق اسم طارق المتولي أحد ضحايا كورونا على مبنى بكلية الهندسة

 

جامعة الإسكندرية : إنشاء مركز تنمية بشرية بالقرى ومركز للبصمة الكربونية

 

جهات حكومية وأهلية تشارك تعليم قنا الاحتفال باليوم العالمي للأرض

 

التعليم العالي: لا قرارات تخص تأجيل الدراسة والامتحانات

 

مجلس جامعة الأقصر يقرر صرف 400 جنيه للعمالة اليومية

شاهد.. 31 جامعة مصرية ضمن تصنيف "التايمز" للتنمية المستدامة 2021

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