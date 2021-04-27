"الداخلية" توجه مأموريات لاستخراج بطاقات رقم قومي داخل المستشفيات والمنازل.. وضبط 55 لفافة هيروين بحوزة شخص في سوهاج

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالسلام بسبب ركن سيارة

القبض على تاجرة مخدرات وبحوزتها حشيش داخل منزلها في المطرية

شنت وزارة الداخلية، عدة حملات أمنية، على مدار اليوم، حيث تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط ربة منزل "لها معلومات جنائية"، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية، حال تواجدها بمنطقة سكنها، وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي، وهاتف محمول.





واعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتها غير المشروعة، والهاتف؛ لتسهيل الاتصال بعملائها، واتخذت الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية حائزي وتجار المواد المخدرة.



كما أصيب 5 أشخاص إثر وقوع مشاجرة بينهم في مدينة السلام؛ للخلاف على ركن سيارة، وألقي القبض على الطرفين، ووجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.



وتلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا، من مباحث قسم شرطة السلام أول، يفيد بوقوع مشاجرة، ووجود مصابين بدائرة القسم.



وعلى الفور، تم توجيه رجال الأمن بإشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة، وأمكن تحديد طرفي المشاجرة، وتبين أنها بين شقيقين "مصابان بجروح متفرقة بالجسم"، و3 أشخاص، أحدهما مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.



كما تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين؛ بسبب ركن الأول السيارة الخاصة به أمام محل سكن الطرف الثاني، تطورت إلى مشاجرة، تعدى على أثرها الطرفان، على بعضهما البعض، بالضرب، محدثين ما بهم من إصابات.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحد المتهمين (سلاح أبيض) المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وإعترفوا بإرتكاب الواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



كما، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بسوهاج بقصد الإتجار.



وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة مركز شرطة المراغة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته (4 طرب لمخدر الحشيش– 55 لفافة لمخدر الهيروين- 85 لفافة لمخدر الشابو– مبالغ مالية- هاتف محمول)، وبمواجهته؛ اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.



واتخذت الإجراءات القانونية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.



وفي سياق آخر، أوفد قطاع الأحوال المدنية، مأموريات؛ لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين بمحافظتي المنوفية والإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمها لهم.



كما أوفد قطاع الأحوال المدنية، مأمورية؛ لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ3 حالات تعاني من أمراض مزمنة، داخل مستشفيات بمحافظة القاهرة، وكذا مواطنة غير قادرة على الحركة بمحل إقامتها بالإسكندرية، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، وتسليمها لهم.



وواصل قطاع الأحوال المدنية، استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي القدرات الخاصة، بمقر ديوان عام القطاع؛ لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم؛ تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان.



يأتي ذلك، في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار سياسة الوزارة الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي لجميع القطاعات الخدمية، من خلال التعامل الإيجابي مع كل البلاغات ذات الطابع الإنساني.