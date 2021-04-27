عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

"الداخلية" توجه مأموريات لاستخراج بطاقات رقم قومي داخل المستشفيات والمنازل.. وضبط 55 لفافة هيروين بحوزة شخص في سوهاج

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالسلام بسبب ركن سيارة

القبض على تاجرة مخدرات وبحوزتها حشيش داخل منزلها في المطرية

 

شنت وزارة الداخلية، عدة حملات أمنية، على مدار اليوم، حيث تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط ربة منزل "لها معلومات جنائية"، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية، حال تواجدها بمنطقة سكنها، وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي، وهاتف محمول.
 

الداخلية تحرر محاضر لـ11588 شخصا لعدم ارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

الداخلية: ضبط أعمدة وأسلاك كهربائية مسروقة مع تاجر خردة بالإسكندرية


واعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتها غير المشروعة، والهاتف؛ لتسهيل الاتصال بعملائها، واتخذت الإجراءات القانونية.
 

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية حائزي وتجار المواد المخدرة.


كما أصيب 5 أشخاص إثر وقوع مشاجرة بينهم في مدينة السلام؛ للخلاف على ركن سيارة، وألقي القبض على الطرفين، ووجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.


وتلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا، من مباحث قسم شرطة السلام أول، يفيد بوقوع مشاجرة، ووجود مصابين بدائرة القسم.


وعلى الفور، تم توجيه رجال الأمن بإشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة، وأمكن تحديد طرفي المشاجرة، وتبين أنها بين شقيقين "مصابان بجروح متفرقة بالجسم"، و3 أشخاص، أحدهما مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.


كما تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين؛ بسبب ركن الأول السيارة الخاصة به أمام محل سكن الطرف الثاني، تطورت إلى مشاجرة، تعدى على أثرها الطرفان، على بعضهما البعض، بالضرب، محدثين ما بهم من إصابات.


أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحد المتهمين (سلاح أبيض) المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وإعترفوا بإرتكاب الواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


كما، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بسوهاج بقصد الإتجار.


وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة مركز شرطة المراغة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.


وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته (4 طرب لمخدر الحشيش– 55 لفافة لمخدر الهيروين- 85 لفافة لمخدر الشابو– مبالغ مالية- هاتف محمول)، وبمواجهته؛ اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.


واتخذت الإجراءات القانونية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.


وفي سياق آخر، أوفد قطاع الأحوال المدنية، مأموريات؛ لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين بمحافظتي المنوفية والإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمها لهم.


كما أوفد قطاع الأحوال المدنية، مأمورية؛ لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ3 حالات تعاني من أمراض مزمنة، داخل مستشفيات بمحافظة القاهرة، وكذا مواطنة غير قادرة على الحركة بمحل إقامتها بالإسكندرية، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، وتسليمها لهم.


 وواصل قطاع الأحوال المدنية، استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي القدرات الخاصة، بمقر ديوان عام القطاع؛ لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم؛ تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان.


يأتي ذلك، في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار سياسة الوزارة الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي لجميع القطاعات الخدمية، من خلال التعامل الإيجابي مع كل البلاغات ذات الطابع الإنساني.

اخبار الحوادث اخبار عاجلة اخبار وزارة الداخلية وزارة الداخلية اخبار الداخلية

موضوعات متعلقة

الداخلية توجه مأموريات لاستخراج بطاقات رقم قومى داخل مستشفيات ومنازل

وزير الداخلية يسمح لـ 21 مصريا بالحصول على جنسية أجنبية

ترشيحاتنا

فيفو تطلق رسميا هواتفها الرائدة iQOO 7 .. سعر ومواصفات

30 عاما من العزلة.. شاهد لحظة خروج عجوز من جزيرة عاش عليها وحيدا

حكم انفصال الزوجة عن زوجها لأنه عقيم وهي تريد الإنجاب؟ أمين الفتوى يوضح

نقل روجينا إلى المستشفى بعد إصابتها أثناء تصوير بنت السلطان.. تفاصيل

صور نادرة لبطولات شيخ المجاهدين حافظ سلامة لن ينساها الشعب المصرى .. تفاصيل رفضه استسلام السويس لشارون فى حرب أكتوبر

شاهد.. ذوبان الكمامة في شعر فتاة والسبب غريب | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

ننشر أسماء ضحايا حادث قطار السويس

القادم أصعب.. تفاصيل الموجة الثالثة لـ كورونا في مصر وموعد ذروتها بالتحديد

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف العنف فورا

مسئولو السويس يتفقدون موقع حادث القطار ورفع آثار الحادث

الصحة تتأهب لأي سيناريوهات محتملة للموجة الثالثة من كورونا

التعليم العالي تكشف مصير امتحانات طلاب الجامعات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| حكاية عشق الدراجات النارية في إسكندرية

بفستان مكشوف.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

فيديوجراف.. التسعينيات .. مفاجأة حول وقت ظهور فيروس كورونا

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

المزيد

ساحة رأي

د. هبة جمال الدين تكتب: إسرائيل ووباء «الكوفيد»

ليلى زيدان تكتب: ذكرى تحرير سيناء

محمود أبو حبيب يكتب: جمعكم رمضان فلا تتفرقوا من بعده

إيهاب كاسب يكتب: صناعة الإعلانات وضياع هوية المُعلنين

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (4)

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ