عطارد بالقرب من الشمس والقمر العملاق في أقصى لمعانه ..اليوم

تشهد سماء القاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر إبريل الجاري ظاهرة فلكية جديدة ، ينتظر حدوثها هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال .

حيث يكون القمر عند أقرب مسافة له من الأرض ، كما إن كوكب "عطارد" سيكون عند أقرب مسافة له من الشمس .



وأضاف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن القمر سيبلغ أقصى لمعان له بسبة 99.9% ، كما يكون وقت البدر الكامل في نفس اليوم بعد غروب الشمس .



وأوضح ، إن هذا القمر هو الأول من بين ثلاثة أقمار عملاقة (سوبر مون) لعام 2021 ، حيث يكون في مداره في منطقة "الحضيض" وهي أقرب مسافة إلى الأرض فيبدو أكبر قليلاً وأكثر إشراقا من المعتاد .



كما أنه يمكن رؤيته بالعين المجردة حتى يوم 28 من شهر إبريل الجاري ، حيث يعرف عند القبائل الأمريكية باسم القمر الوردي ، والقمر الأبيض ، وقمر العشب النابت ، إضافة إلى العديد من المسميات الأخرى وكلها تدل على أمور تحدث في الربيع .