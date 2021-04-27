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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عطارد بالقرب من الشمس والقمر العملاق في أقصى لمعانه ..اليوم

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

تشهد سماء القاهرة اليوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر إبريل الجاري ظاهرة فلكية جديدة ، ينتظر حدوثها هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال .

حيث يكون القمر عند أقرب مسافة له من الأرض ، كما إن كوكب "عطارد" سيكون عند أقرب مسافة له من الشمس .


وأضاف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن القمر سيبلغ أقصى لمعان له بسبة 99.9% ، كما يكون وقت البدر الكامل في نفس اليوم بعد غروب الشمس .


وأوضح ، إن هذا القمر هو الأول من بين ثلاثة أقمار عملاقة (سوبر مون) لعام 2021 ، حيث يكون في مداره في منطقة "الحضيض" وهي أقرب مسافة إلى الأرض فيبدو أكبر قليلاً وأكثر إشراقا من المعتاد .

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كما أنه يمكن رؤيته بالعين المجردة حتى يوم 28 من شهر إبريل الجاري ، حيث يعرف عند القبائل الأمريكية باسم القمر الوردي ، والقمر الأبيض ، وقمر العشب النابت ، إضافة إلى العديد من المسميات الأخرى وكلها تدل على أمور تحدث في الربيع .

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