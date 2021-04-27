تجديد حبس متهم بانتحال صفة شرطي في مصر الجديدة

جدد قاضي المعارضات، حبس شخص، 15 يوما، على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بـ"انتحال صفة شرطي" في مصر الجديدة.





اكتشاف الواقعة، تم أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصرالجديدة؛ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر؛ تم ضبط شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية" حال استيقافه مواطنا، مقيم دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وتفتيشه، منتحلاً صفة رجل شرطة، وشروعه في الاستيلاء منه على ما بحوزته من مبالغ مالية.

وبسؤال المجني عليه؛ قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط؛ استوقفه المتهم، وقام بتفتيشه، عقب إيهامه بأنه رجل شرطة، إلا أنه ارتاب في أمره؛ فاستغاث بالقوات، حتى تم ضبطه، لاتهامه بالشروع في سرقته.

واعترف المذكور بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.