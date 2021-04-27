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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان يلقى بيانا بشأن إعلان حالة الطوارئ: لا نخشى أي تهديد أو كيد لوطننا .. ومصر ستظل شامخة وقوية ولن ينال منها أحد

مصطفى مدبولى رئيس
مصطفى مدبولى رئيس الحكومة

مصطفى مدبولى يهنئ المستشار حنفى جبالى بحلول شهر رمضان

مدبولى للنواب:

  • مصر تعتبر ضمن القليل من دول العالم التي حققت معدل نمو إيجابي العام الماضى
  •  لا نخشى أي تهديد أو كيد لوطننا

 

ألقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، كلمة اليوم، أمام مجلس النواب، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، والتي استهلها بتقديم التهنئة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يعيده الله عليهم وعلى مصر الغالية، وجميع الشعوب العربية والإسلامية، وكل شعوب العالم، بالخير والبركات.

رئيس الوزراء يهنئ البرلمان

كما هنأ الدكتور مصطفي مدبولي أعضاء البرلمان بذكرى تحرير سيناء، مشيراً إلى أن الجميع يستعيد في هذه الذكرى التضحيات والبطولات التي بذلتها القوات المسلحة في استعادة أرض سيناء الحبيبة، أرض الأمجاد والبطولات، وأرض التنمية والبناء.

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وكرر رئيس الوزراء تهنئته وتقديره لمجلس النواب على الأداء البرلماني المتميز، بعد فوزه بثقة شعب مصر العظيم، وعلى التنسيق المستمر والتعاون الوثيق بين المجلس والحكومة لتحقيق كل ما فيه مصلحة مصر والمصريين.

 

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن الجميع يدرك حجم الجهد الذي تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها، ولتحقيق التقدم في جميع المجالات، رغم الأزمات والظروف الصعبة التي تمر بها، ويمر بها العالم أجمع، في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في انخفاض معدلات النمو، وكذلك في انتشار البطالة وتوقف المشروعات، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذي تشهده بعض الدول في المنطقة، والتداعيات السلبية لذلك على المنطقة بأسرها.  

 

ولفت رئيس الوزراء إلى أن إرادة الله العلى القدير شاءت أن تمر مصر وسط هذه الظروف بتماسك وقوة وصلابة، موضحاً أنه ليس غريباً أن يكون السبب الرئيسي في نجاح مصر في البقاء ومقاومة كل عوامل التدهور التي عانت منها معظم اقتصاديات العالم، هو صلابة شعبها وثقته في الله وفى قيادته وحكومته ومؤسساته الوطنية.

 

ودعا الدكتور مصطفي مدبولي الجميع إلى الفخر بأن مصر تعتبر ضمن القليل من دول العالم التي حققت معدل نمو إيجابي في العام المالي الماضي، وفقاً لشهادة جميع المؤسسات الدولية، والتي توقعت كذلك استمرار المعدل الإيجابي للنمو في العام المالي القادم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجميع يدرك أنه في ظل حجم التهديدات والاضطرابات التي لاتزال تعاني منها المنطقة، نجد من يخططون لزعزعة استقرار مصر واستهداف شعبها ومقدراته وإنجازاته، مضيفاً أننا لا نخشى أي تهديد أو كيد لوطننا، ولن نتزعزع عن عقيدتنا بأن نعيش في بلد يحفظه الله تعالى، وجنده خير أجناد الأرض.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أن هذه التهديدات لأمننا القومي تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال القوات المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء، مشدداً على أن مصر ستظل شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد، بفضل الله تعالى، وبقوة ووعى شبابها، وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها. 

وأشار رئيس الوزراء إلي أنه وفى ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، داخلياً وإقليمياً، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021، مؤكداً تجديد الحكومة التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

وأحاط الدكتور مصطفي مدبولي مجلس النواب بأن ما تقدم، يأتي إعمالاً لحكم المادة 154 من الدستور، مطالباً بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، راجياً الله العلى القدير أن يسهم ذلك في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلاً عن تمكين باقي أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر، وداعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير مصرنا الغالية.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى شهر رمضان المبارك فيروس كورونا المستجد مواجهة الإرهاب

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