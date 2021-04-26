موانئ دبي بالسخنة توسع من مشاركتها المجتمعية في محافظة السويس

أعلنت موانئ دبي العالمية-السخنة، البوابة الرئيسية للتجارة في مصر، والمشغل لميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استمرارها في دعم القطاع الصحي بمحافظة السويس، وذلك لدعم جهود مواجهة انتشار جائحة كوفيد -19.



هذا وتدعم موانئ دبى العالمية-السخنة القطاع الطبى، بالتنسيق مع الدكتور أسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، من خلال تقديم الأجهزة الطبية وتوفير المعدات اللازمة لمساعدة ودعم القطاع الطبي للقيام بدورة في خدمة المجتمع ورعايته.



ومن جانبه قال جيرارد فان دن هوفيل الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية السخنة، والمدير العام لموانئ دبي العالمية مصر: " نؤكد على دعمنا المستمر لقطاع الصحة، إيماناً منا بأهمية الدور المجتمعي في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، ومواصلة تدعيم مديرية الصحة بالسويس لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتأتي مساهمتنا الجديدة استمرارا لدعمنا للقطاع بعد أن قدمنا في العام الماضي أجهزة تنفس صناعي حديثة وفق أعلى المواصفات، لمواجهة تفشي الوباء داخل المحافظة.".



وأضاف هوفيل: " أطلقنا كذلك حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم، وشارك في هذه الحملة 108 متبرع من موظفي موانئ دبي العالمية السخنة، ونحن فخورون بما قدموه لمساعدة أبناء محافظتهم، كما تم عقد جلسة توعية للتأكيد على أهمية التبرع بالدم قبل الحملة، ليس فقط لإنقاذ حياة الآخرين ولكن أيضًا لتسليط الضوء على الفوائد التي تعود على المتبرع، وأنتهز تلك الفرصة لتقديم الشكر لكل موظفينا الذين شاركوا في هذه المبادرة، حيث سيؤثر ذلك بالتأكيد بشكل إيجابي على حياة الكثير من الناس.".



وتجدر الإشارة إلى أن موانئ دبي العالمية السخنة لا يقتصر دورها في المشاركة المجتمعية على دعم القطاع الصحي فقط، فقد قامت بتوزيع ألف شنطة رمضانية تضم السلع الأساسية لدعم الأسر الأكثر احتياجا داخل محافظة السويس بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية بالمحافظة، خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، وحرص جميع المتطوعين لتسليم شنط رمضان للعائلات المستحقة مباشرة، والذي وصل عددهم لـ 186 متطوع من موظفي الشركة، على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للسلامة الصحية ضد فيروس كوفيد – 19 وفق أعلى المعايير العالمية، وتوصيات الجهات الصحية المحلية.