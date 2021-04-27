اليوم .. نظر  محاكمة "متحرش المعادى"

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة المتهم فى القضية المعروفة إعلامياً ب"متحرش المعادى" بتهمة التحرش بطفلة داخل إحدى العقارات بمنطقة المعادى .

يصدر القرار من المحكمة برئاسة المستشار محمود زين الدين وعضوية كلا من المستشار محمد عيسى والمستشار محمد محيي الدين وأمانة سر محمد فاروق وشريف محمد.

وكانت المحكمة قد استمعت لطلبات المدعى بالحق المدنى بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم عوضا عن طلب النيابة العامة بالتعويض المادى للمجنى عليها كما طالب دفاع المتهم بإيداع المتهم إحدى المصحات النفسية ووضعه تحت الملاحظة للتحقق من مدى سلامته العقلية والنفسية ومتابعة تصرفاته ولكن رفضت المحكمة طلبات دفاع المتهم لرؤيتها مدى سلامة المتهم العقلية ووعيه كما أمرت المحكمة بإنتداب محامى بديل للمتهم.

وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها أمس برئاسة المستشار سامى محمود عز الدين ،أمس، بتأجيل القضية ، لليوم الأربعاء، وذلك لإستكمال المرافعة وانتداب محامى للمتهم.

القضية تعود أحداثها إلى انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المتهم محمد جودت وهو يستدرج فتاة داخل إحدى البنايات في منطقة الحرية بالمعادي، وقد قام بالتحرش بها، قبل أن تخرج إليه إحدى العاملات في معمل تحاليل بالعقار، والذي رصد الواقعة من خلال كاميرا المراقبة الخاصة به، ليتم ضبط المتهم خلال ساعات من انتشار الفيديو وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي باشرت التحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس.