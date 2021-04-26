واشنطن: سنطلع إسرائيل على مفاوضاتنا مع إيران وموقفنا لن يتغير

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ستطلع وفداً من إسرائيل يزور واشنطن على نتائج محادثات فيينا غير المباشرة مع إيران.

ووصل وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى، برئاسة مدير الموساد يوسي كوهين، إلى واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة مخاطر استعادة الاتفاق النووي الإيراني الأصلي لعام 2015 بعد أيام فقط من إشارة البيت الأبيض إلى أن إدارة بايدن لن تتأثر ولن تغير سياستها بشأن الاتفاق النووي.

وقبل وصول وفد من كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي يوم الجمعة بـ 'لا' عندما سُئلت في مؤتمر صحفي عما إذا كانت الزيارة من المرجح أن تغير موقف الإدارة الأمريكية بشأن إحياء الاتفاق النووي، الذي يعارضه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بشدة.

وقال دوري جولد، رئيس مركز القدس للشؤون العامة، إنه "من المهم أن تشارك إسرائيل جميع المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بشأن إيران وتوضح المشكلة في التفاوض مع إيران". بحسب صحيفة "ألجيمينر".

وقال جولد، الذي شغل منصب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية في عام 2015 إن الحجج الأكثر إقناعًا يتم إجراؤها وجهًا لوجه".