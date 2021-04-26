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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مياه البحيرة تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

محمد سعيد نشأت
محمد سعيد نشأت

هنأت شركة مياه البحيرة برئاسة المهندس محمد سعيد نشأت، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وقادة وضباط الصف والجنود ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء .

 

 

وأكد سعيد نشأت، أن المصريين لا يمكن أن ينسوا تضحيات القوات المسلحة لتحرير جزء غال من أرض الوطن، متمنيا أن يديم الله على مصر الرخاء والازدهار.


 

وأشار  رئيس مياه البحيرة  إلى ان “إحياء الذكرى بمثابة تخليد لأرواح شهدائنا وأبطالنا الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء للوطن، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية قيادة وشعبا، بمزيد من التقدم والرخاء والأمان، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء.


 

وأضاف  نشأت  أن 25 أبريل سيظل شاهدا على عظمة وبطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة خير أجناد الأرض.
 

ووجه نشأت رسالته إلى جميع العاملين بالشركة  للجد والاجتهاد في العمل لخدمة المواطنين ورفعة الوطن.

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