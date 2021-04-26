خبراء يكشفون أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. والانخفاض فى هذا الموعد

أسعار الخضروات والفاكهة

شهدت الأسواق الأسبوع الماضى ارتفاعا فى أسعار الخضروات والفاكهة، بالرغم من توافر الإنتاج والذى أكدته وزارة الزراعة، مما يجعل هذا الارتفاع غير مبرر حتى الآن.

ويرجع بعض التجار السبب إلي ارتفاع أسعار البنزين خلال الأسبوع الماضى، حيث ارتفع ٢٥ قرشا، بينما يرجع البعض الآخر السبب إلي استغلال التجار لموسم رمضان .

ويرصد التقرير التالى آراء بعض خبراء الزراعة فى أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق ، وموعد الانخفاض .

وقال الدكتور علاء البحراوى مدير عام الخضر بوزارة الزراعة، إن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت ارتفاعا الأسبوع الماضى على الرغم من وجود وفرة فى الانتاج، وذلك يرجع إلي عدة أسباب منها دخول موسم رمضان وعيد الفطر وزيادة الإقبال على الشراء.

وأضاف "البحراوى" فى تصريحات لـ "صدى البلد "، أن هناك استغلالا كبيرا من قبل الوسطاء وتجار التجزئة من أجل تحقيق المزيد من المكاسب، موضحا أن جميع وسائل النقل التى تنقل الخضروات بين المحافظات تستخدم سولارا ولا تسخدم بنزينا، وسعر السولار لم يتحرك.

وأضاف مدير عام الخضر بوزارة الزراعة،: لدينا فائضا من الخضروات والفاكهة ومساحات كبيرة منها أكثر من العام الماضى وليس لدينا تراجع فى المساحات، منوها أن كل عام تزداد المساحات المزروعة مع الزيادة السكانية المستمرة.

وناشد جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين وأجهزة الرقابة بتشديد الرقابة على الأسعار بالأسواق، حيث إن أسعار المنتجات الزراعية لدى الفلاحين غير مرضية ولا تحقق هامش ربح جيدا، معلقا :"اللعبة كلها فى الوسطاء واستغلال الوقت من حيث موسم رمضان وارتفاع أسعار البنزين ٢٥ قرشا" .

وأشار إلي أنه بعد رمضان والعيد سنشهد انخفاضا فى أسعار الخضروات والفاكهة مرة أخرى لأننا سندخل موسم حصاد عروات البطاطس والطماطم والخيار الصيفى، متابعا :"لازم يحصل انخفاض فى الأسعار".

وأكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس الإرشاد الزراعى السابق، أن كل الخضروات متوفرة سواء طماطم أو خيار أو بطاطس، لذا من المفترض لا ترتفع الأسعار، وهذا يعنى أن تجار الوسطاء يستغلون موسم رمضان ويرفعون الأسعار.

وأضاف "خليفة" لـ "صدى البلد "، أن كل الخضروات فى الأسواق لدى كل التجار، معلقا :"لو كان فيه نقص فى سلعة معينة كنا هنلاقى فيها نقص عند التجار أيضا ".

وأوضح "نقيب الزراعيين " أن قانون العرض والطلب يعنى إذا كانت الإتاحة من السلع قليلة السعر يرتفع ، لكن السلع متوفرة بشكل كبير، مشيدا بدور وزارة الزراعة فى إتاحة المنتجات الزراعية بالأسواق.

وناشد جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين وأجهزة الرقابة تشديد الرقابة على الأسعار بالأسواق، حيث إن أسعار المنتجات الزراعية لدى الفلاحين غير مرضية ولا تحقق هامش ربح جيدا.

وتابع :" ما يتم ترديده من التجار بشأن أن ارتفاع أسعار البنزين السبب فى زيادة سعر الخضروات والفاكهة، ادعاءات وهمية، كما أن نقل الخضروات بين المحافظات يعتمد على السولار، كما أن الارتفاع طفيف جدا لا يؤثر فى الأسعار.

وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الخضروات يرجع لعدة أسباب منها زيادة الإقبال على الخضروات والفاكهة بسبب موسم رمضان وعيد الفطر، فضلا عن انفراجة فى عمليات التصدير، حيث تم تصدير ٢.٢ مليون طن فى الربع الأول من العام الحالى مما يعد زيادة ١٠% عن العام الماضى.



وأوضح "أبوصدام " لــ "صدى البلد "، أن قلة الخضروات المعروضة بسبب التغيرات المناخية وحساسية بعض الخضروات سبب أساسي فى ارتفاع أسعارها، إضافة إلي عزوف بعض المزارعين عن زراعة الخضروات بسبب خسارتهم الفترة الماضية لقلة أسعارها.

وأشار نقيب الفلاحين إلي أن ارتفاع أسعار تكلفة المنتجات الزراعية وفواصل العروات بين الخضروات أسباب رئيسية فى ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.

وأكد أن البنزين ارتفاعه طفيف ولن يؤثر على ارتفاع أسعار الخضروات، ومعظم الفلاحين تستخدم السولار لذا لاعلاقة بارتفاع الأسعار بارتفاع أسعار البنزين.