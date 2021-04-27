زيادة غير مبررة.. الفلاحين: هذه هى أسباب ارتفاع أسعار الليمون

أسعار الليمون

شهدت الأسواق الأسبوع الماضى ارتفاعا فى أسعار الخضروات والفاكهة، بالرغم من توافر الإنتاج وهو ما أكدته وزارة الزراعة، ما يجعل هذا الارتفاع غير مبرر حتى الآن.

وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، أن أسعار الليمون ارتفعت هذه الأيام ليصل سعر الكيلو إلي 30 جنيهًًا بدلا من 15 جنيه منذ أيام.

ولفت “أبوصدام” خلال تصريحات له اليوم، إلى أن أسعار الليمون سوف ترتفع الأيام القادمة ارتفاعا كبيرا إن لم تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة للحد من هذا الارتفاع المتوقع.

وأضاف أن حلول شهر رمضان وزيادة الطلب علي استهلاك الليمون محليا واستخدامه بكثرة لزيادة المناعة لمواجهة فيروس كورونا لاحتواء الليمون علي فيتامين C، سبب أساسي لارتفاع أسعار الليمون .