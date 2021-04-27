اليوم.. آخر موعد لتقديم الالتماسات بآداب عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن فتح باب الالتماسات على النتائج بدءا من أول أمس الأحد الموافق 25- 4-2021 .





اعتمد الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، نتائج المستوى الأول والثالث والخامس والسابع من امتحانات الفصل الدراسي الأول.



ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال الموقع الرسمي للكلية لمعرفة نتائجهم.

و افتتح الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سوق الخير بكلية التجارة جامعة عين شمس وذلك اليوم الإثنين الموافق 26 إبريل 2021 تحت رعاية أ.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وأ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د خالد قدرى عميد كلية التجارة وإشراف أ.د جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم دكتورة حنان حسين مدير وحدة دعم الطلاب ذوى القدرات الخاصة ورائد أسرة إنفينيتى بالتعاون مع مبادرة إيدى بتتكلم ورابطة متحدى الإعاقة وأسرة إنفينيتى بالإضافة لعدد من المتطوعين من الموظفين والخريجيين.



أوضح أ.د خالد قدرى أن الكلية تحرص على تحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع الجامعى بالكلية من خلال تنظيم مثل هذه المعارض الخيرية والتي تحقق النفع لجميع الطلاب والموظفين والعاملين حيث يتم استخدام العائد الرمزى لمثل هذه المعارض فى سداد مصروفات الطلاب الاكثر احتياجا .



كما أشارات أ.د جيهان رجب أن المعرض غنى بالمعروضات من ملابس ومشغولات يدوية ولعب أطفال والتي تم جمعها بالمجهودات الذاتية من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب بالكلية ، والجدير بالذكر أن هذه المعروضات يتم توفيرها بأسعار رمزية تحقيقاً لمبدأ التكافل الإجتماعى ويستمر السوق لمدة يومان.



وصرحت دكتورة حنان حسين أن سوق الخير يحتوى على 3700 قطعة ملابس تتنوع ما بين ملابس حريمى وملابس رجالى وملابس أطفال ( أولادى وبناتى ) ويحتوى أيضاً على أحذية وأكسسوارات وعطور وأدوات مكياج ومفروشات وأدوات منزلية وديكورات وكتب.



وقد شارك بالسوق طلاب وحدة دعم ز على تنفيذ الإجراءات الإحترازية الهامة.