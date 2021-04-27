العملاق البافاري BMW ينافس النسخة الأسطورية بوجاتي فيرون

تعد شركة بي ام دابليو واحدة من أقوى مصنعي السيارات حول العالم، حيث استطاع العملاق البافاري أن يطلق العديد من الطرازات القوية طوال فترة تاريخه الممتد، و التي تنوعت بين فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، و سيارات الكروس اوفر، و الإصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان القياسية، و اطلالة الهاتشباك الشبابية.

كما أضافت إلى تلك الإصدارات حزمة من التجهيزات المختلفة مثل، وسائل الأمن و السلامة القياسية و الأعلى تطورًا، و عناصر الرفاهية تبعًا لأحدث الأساليب، بالإضافة إلى عناصر التحكم و أنظمة تعزيز القيادة.

و أشارت بعض التقارير على أن النسخة القادمة من العملاق البافاري سوف تتمتع بحزمة قوية من الإمكانيات، التي تجعلها تتفوق على القدرات الفنية للسيارة الخارقة بوجاتي فيرون، و بعد مرور 50 عامًا على تدشين قسم بي ام دابليو M، فمن المنتظر اصدار نسخة قوية على غرار تلك المناسبة.

و تقول بعض التسريبات الخاصة بالتقارير الصحفية أن BMW تعمل على تدشين نسخة جديدة كليًا ضمن مشروح جديد يحمل اللقب كاثرينا، و هو اصدار كهربائي بالكامل بقوة قدها 1341 حصان.

و من المتوقع أيضا أن تحمل النسخة القادمة اسم IM2، و مع حزمة المحركات الكهربائية التي سيتم طرحها فمن المفترض أن تحقق قوة تسارع تجعلها تنطلق من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 2.5 ثانية.

و مع هذه الإمكانيات القوية يستطيع الوحش البافاري القادم ان ينافس بقوة الكثير من النسخ القوية مثل فيراري 488 و ماكلارين الخارقة صاحبة الأداء الرياضي العالي، و يذكر ان النسخة القادمة من BMW اجتازت حلبة سباق نوربورجرينج الألمانية خلال مدة زمنية تقدر بـ 7 ثواني.