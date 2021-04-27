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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيديو جديد يكشف الكثير عن هيونداي استريا متعددة المقاعد

فيديو جديد يكشف الكثير
فيديو جديد يكشف الكثير عن هيونداي استريا متعددة المقاعد

كشفت شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية خلال هذا الشهر الجاري، عن نسختها الجديدة كليًا و التي تحمل اسم استريا 2022، و التي تنضم إلى فئة الفان او الميني فان متعددة المقاعد، حيث ظهرت بإطلالة عصرية عبر مقدمتها المميزة، و منظومة الشبكات الامامية متعددة المقاطع.

و في مقطع فيديو جديد نشر عبر موقع YOUTUBE الشهير ظهرت تلك النسخة باللون الأبيض و الأسود، ليتم استعراضها بشكل كامل، لنتعمق سويًا حول الملامح الداخلية و الخارجية لهذه السيارة، بل لنلقي نظرة شاملة عن مواصفات هذا الإصدار و بعض التفاصيل الدقيقة.

و من ابرز المنافسين للإصدار الجديد استريا، كلا من النسخة كيا كارنفال و هوندا اوديسي، و السيارة الألمانية فولكس فاجن مالتيفان، مرسيدس فان V CLASS.

و تقدم السيارة عبر نسختين من المحركات ، الأول سعة 2200 سي سي "تيربو" ينتج قوة قدرها 175 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 431 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة يدوي سداسي السرعات.

 

بينما يأتي المحرك الثاني بسعة 3500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 268 حصان، مع عزم دوران 331 نيوتن/متر، و تستمد عجلات هذه النسخة تسارعها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات.

و عند فتح الأبواب الجانبية للسيارة، تجد عتبات بارزة قليلًا لسهولة الوصول لمقصورة القيادة، و التي تضم 11 مقعد مثل نسخة هيونداي الشهيرة و التي تحمل اسم H1، و قدرت القياسات الهيكلية للسيارة استريا بنسبة طول بلغت 5253 مم، و بعرض 1997 مم، مع قاعدة عجلات تقدر بـ 3273 مم.

كما قدمت بإطلالة جديدة تعتمد على شبكان امامية متطورة، و مصايح امامية متصلة، مع مصابيح خلفية طولية الشكل، و قمرة قيادة متطورة الأداء تحتوي على العديد من عناصر الرفاهية و التحكم.

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