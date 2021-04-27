فيديو جديد يكشف الكثير عن هيونداي استريا متعددة المقاعد

كشفت شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية خلال هذا الشهر الجاري، عن نسختها الجديدة كليًا و التي تحمل اسم استريا 2022، و التي تنضم إلى فئة الفان او الميني فان متعددة المقاعد، حيث ظهرت بإطلالة عصرية عبر مقدمتها المميزة، و منظومة الشبكات الامامية متعددة المقاطع.

و في مقطع فيديو جديد نشر عبر موقع YOUTUBE الشهير ظهرت تلك النسخة باللون الأبيض و الأسود، ليتم استعراضها بشكل كامل، لنتعمق سويًا حول الملامح الداخلية و الخارجية لهذه السيارة، بل لنلقي نظرة شاملة عن مواصفات هذا الإصدار و بعض التفاصيل الدقيقة.

و من ابرز المنافسين للإصدار الجديد استريا، كلا من النسخة كيا كارنفال و هوندا اوديسي، و السيارة الألمانية فولكس فاجن مالتيفان، مرسيدس فان V CLASS.

و تقدم السيارة عبر نسختين من المحركات ، الأول سعة 2200 سي سي "تيربو" ينتج قوة قدرها 175 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 431 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة يدوي سداسي السرعات.

بينما يأتي المحرك الثاني بسعة 3500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 268 حصان، مع عزم دوران 331 نيوتن/متر، و تستمد عجلات هذه النسخة تسارعها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات.

و عند فتح الأبواب الجانبية للسيارة، تجد عتبات بارزة قليلًا لسهولة الوصول لمقصورة القيادة، و التي تضم 11 مقعد مثل نسخة هيونداي الشهيرة و التي تحمل اسم H1، و قدرت القياسات الهيكلية للسيارة استريا بنسبة طول بلغت 5253 مم، و بعرض 1997 مم، مع قاعدة عجلات تقدر بـ 3273 مم.

كما قدمت بإطلالة جديدة تعتمد على شبكان امامية متطورة، و مصايح امامية متصلة، مع مصابيح خلفية طولية الشكل، و قمرة قيادة متطورة الأداء تحتوي على العديد من عناصر الرفاهية و التحكم.