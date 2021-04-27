من معرض شنغهاي.. تويوتا تكشف عن أحدث إصداراتها CROWN KLUGER.. صور

مازال معرض شنغهاي الدولي للسيارات يقدم كل ما هو جديد في عالم المركبات، حيث تستعرض أقوى شركات تصنيع السيارات قدراتها الفنية والهيكلية وتقديم العديد من النسخ القياسية والاختبارية، والتي تنوعت قياساتها الفنية نحو التصميم الخارجي، والقدرات الخاصة بحالة المحرك وطبيعة عمله.

ومن داخل هذه الفاعليات للنسخة 2021 أعادت شركة تويوتا اليابانية العريقة اكتشاف النسخة CROWN KLUGER والتي تنتمي إلى فئة السيارات الكروس أوفر متعددة الاستخدام متوسطة الحجم، حيث جاءت السيارة الجديدة بملامح خارجية قوية مع طلاء خارجي باللون الأحمر اللامع.

ومن المتوقع أن تقدم السيارة CROWN KLUGER بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 192 حصان ذلك للنسخ القياسية، بينما يأتي الإصدار الكهربائي الهجين بمحرك اكثر تطورًا يستطيع أن ينتج 220 حصان، ولم تتوفر حتى الآن معلومات جديدة عن قدرات التسارع وعزم الدوران.

وتأتي هذه النسخة CROWN KLUGER عبر تعاون مشترك بين تويوتا وفاو الصينية، ليتم تقديم نسخة بخبرات مختلفة، وظهرت المقصورة الداخلية بالعديد من التجهيزات والتي تضم مقود حركة متعدد المهام، ورز تفعيل و إيقاف المحرك، مع ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، و فرامل يد كهربائية، مع تكييف هواء أوتوماتيكي، وشاشة كبيرة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة.

و تحتوي على مقاعد رياضية من الجلد الفاخر، ويجمع بين اللون الرمادي والأحمر، مع عدة تطعيمات داخلية باللون ونظام صوتي وترفيهي، إلى جانب الاطلالة الخارجية والتي تعتمد على منظومة الشبكات الامامية، والتي تعمل على توزيع الهواء بشكل جيد، مع العجلات الرياضية الكبيرة المدعومة بجنوط متعددة الاضلاع، بالإضافة إلى جزمة متطورة من وسائل الامن و السلامة.