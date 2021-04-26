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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبطال آسيا.. النصر يخسر من الوحدات.. والسد القطري يفوز على فولاد الإيراني

الوحدات
الوحدات

فاز فريق الوحدات الأردني على نظيره النصر السعودي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

افتتح أحمد زريق التسجيل للوحدات في الدقيقة 44، قبل أن يضاعف عبد العزيز ندياي من تقدم الفريق الأردني بتسجيله الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، أحرز المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الوحيد للنصر من ضربة جزاء، لكنه لم يكن كافيًا لتجنب فريقه الهزيمة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الوحدات لـ 4 نقاط في المركز الرابع والأخير للمجموعة الرابعة، فيما توقف رصيد النصر عند 8 نقاط في المركز الثاني.

وفي نفس المجموعة، فاز السد القطري على فولاد الإيراني بهدف نظيف، أحرزه نام تاي هي في الدقيقة 64.

فوز السد رفع رصيده لـ 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما توقف رصيد فولاد عند 5 نقاط في المركز الثالث.

النصر السعودي السد القطري عبد الرزاق حمد الله دوري أبطال آسيا

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